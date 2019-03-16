İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 haftada 5 bin kişi Çanakkale'ye uğurlandı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyareti için 2 bin 500 kişilik ikinci kafile uğurlandı.


Aliağa Belediyesi'nce "Ecdadımıza Gidiyoruz" sloganıyla düzenlenen ziyaret çerçevesinde geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 2 bin 500 kişi 50 otobüs ile Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da yer aldığı kafilede vatandaşlar, günü birlik ziyaret ile şanlı Türk destanın yazıldığı topraklarda tarihe yolculuk edecek.


Çanakkale'de gün boyu sürecek olan programda Aliağalılar, rehberler eşliğinde çeşitli noktaları gezecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.