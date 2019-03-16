2 haftada 5 bin kişi Çanakkale'ye uğurlandı

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyareti için 2 bin 500 kişilik ikinci kafile uğurlandı.

Aliağa Belediyesi'nce "Ecdadımıza Gidiyoruz" sloganıyla düzenlenen ziyaret çerçevesinde geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 2 bin 500 kişi 50 otobüs ile Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da yer aldığı kafilede vatandaşlar, günü birlik ziyaret ile şanlı Türk destanın yazıldığı topraklarda tarihe yolculuk edecek.

Çanakkale'de gün boyu sürecek olan programda Aliağalılar, rehberler eşliğinde çeşitli noktaları gezecek.