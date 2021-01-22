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2 katlı binadaki yangını fark eden bekçiler olası faciayı önledi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 2 katlı binanın 2’inci katında çıkan yangını devriye sırasında fark eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 3’ü çocuk 13 kişiyi binadan tahliye ederek olası facianın önüne geçti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı binanın 2'inci katında çıkan yangını devriye sırasında fark eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 3'ü çocuk 13 kişiyi binadan tahliye ederek olası facianın önüne geçti. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.


Yangın, gece saatlerinde Karabağlar Mahallesi 5788 Sokak'ta meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye görevleri sırasında 2 katlı binanın 2'inci katından alevlerin yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine düdük çalarak apartman sakinlerini uykusundan uyandıran ve durumu itfaiye ekiplerine bildiren bekçiler, 1 ve 2'inci katta bulunan 3'ü çocuk toplamda 13 kişiyi binadan tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, yangında hafif şekilde yaralanan bir kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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