2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı dehşet anları kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, bir şahısın pompalı tüfekle önce eski sevgilisini öldürüp, ardından kız kardeşini yaralayıp intihar etmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anları, o sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, iki gün önce sabah saatlerinde Alsancak semti 1420 sokakta meydana gelmişti. Güzellik salonu işleten Birgül Bilal (32), sabah iş yerine geldiğinde dükkanın önünde bekleyen ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen İrfan Çengel ile karşılaştı. Bilal ve Çengel daha sonra tartışmaya başladı. Elinde bulunan pompalı tüfekle Çengel'i kimse durduramadı. Çevredeki vatandaşların ‘yapma' ikazına aldırış etmeyen Çengel, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Birgül Bilal'i öldürdü, Bilal'in kız kardeşi S. Bilal'i de yaraladı. Şahıs daha sonrada pompalı tüfekle intihar etti.

Öte yandan, yaşanan dehşet anlarının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anbean kaydediliyor. Görüntülerde İrfan Çengel'in, vatandaşların ikazına rağmen cinayetini işlediği görülüyor.

Cenazeler toprağa verildi

Öte yandan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Basmane ilçesindeki Çorakkapı Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği öğrenildi.

Yaşanılan olay sonrası ağır yaralanan kız kardeş S. Bilal'in ise kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.