2 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf

İzmir'de kum yüklü kamyonun kahvehaneye girmesi sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ölenlerden birinin babasının da 9 yıl önce yine aynı kahvehanede araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak kahveye girmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada acı bir tesadüf ortaya çıktı. Dün akşam yaşanan kazada Haki Küçükdemir (51) ile Hasan Küçükdemir (59) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaşanan kazada ölen Hasan Küçükdemir'in babası Veli Küçükdemir'in de 9 yıl önce aynı kahvehaneye giren bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

2010 yılında meydana gelen kazada İ.Y. (40) idaresindeki otomobilin frenlerinin boşalması sonucu kahvehaneye girdiği ve kazada yaralanan Veli Küçükdemir'in (78) kaldırıldığı hastanede öldüğünü söyleyen yeğeni Seyithan Küçükdemir, 9 yıl önce yaşananları anlattı. Amcası Veli Küçükdemir'in öldüğü kazanın yaşandığı 2010 yılında kahvehaneye gittiklerini anlatan Küçükdemir, “Amcamın yanında oturuyorduk. Sonra okey oynamak için içeriye girdik. Araba geldi amcamı götürdü. Dün de aynı yerde amcamın oğlu öldü. Dün olan kazayı duyunca aklıma hemen amcamın vefat ettiği kaza geldi. Zaten hiç unutmuyoruz ama yapacak bir şey yok. 10 yıl önce babası vefat etti, dün de oğlu ve yeğeni vefat etti” dedi.

Veli Küçükdemir'in öldüğü kazada Hasan Küçükdemir'in de kahvehanede olduğu ve kazadan yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

Bina boşaltıldı

Olayın meydana geldiği 7371. Sokak'taki kahvehanenin bulunduğu bina ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Kahvehaneye giren kamyonun binanın ana kolonuna çarpması ve kolonu çatlatması nedeniyle yıkılma tehlikesine karşı binanın boşaltıldığı ifade edildi.