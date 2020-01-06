2 saatte 97 şişe izmarit, 9 poşet çöp toplandı

İzmir'de, sosyal medya üzerinden örgütlenen 'Doğa İçin Temizle' grubu, son çevre temizliği etkinliklerinde 97 şişe dolusu izmarit ve 9 poşet çöp topladı.

Gönüllük esasına dayalı olarak kurulan 'Doğa İçin Temizle' grubu, İzmir'de çevre temizliği etkinlikleri düzenliyor. Gönüllüler son olarak İzmir Bornova'da metro istasyonu önünde temizlik etkinliği düzenledi. 2 saat süren etkinlikte 15 gönüllü, 97 şişe dolusu izmarit ve 9 poşet de çöp topladı.

Doğa İçin Temizle grubundan Şükrü Üzcan paylaştığı videoda toplanan izmarit ve çöplerle ilgili, “'Doğa İçin Temizle' olarak Bornova metro istasyonunda 97 şişe izmarit ve 9 poşet çöp topladık. Çevremizi daha temiz tutmak için duyarlı olmak gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Biz Doğa İçin Temizli Ailesi olarak İzmir'in her yerinde gönüllü temizlik etkinliği yapamaya devam edeceğiz” dedi.