20 saniyelik bir testle nefesinizdeki karbonmonoksit belirleniyor

Hastaneye muayene olmak için gelen hastalar, hastane lobisinde bulunan standa uğrayarak 20 saniyelik bir testle vücutlarındaki karbonmonoksit miktarını öğrendi. Göğüs Hastalıkları Kliniğinin de destek verdiği etkinlikte, karbonmonoksit miktarı az çıkanlar, gönül rahatlığı ile hastaneden ayrılırken, miktar fazla olanlar ise uzmanlar tarafından sigara içmemeleri konusunda uyarılarak muayene oldu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Nigar Dirican, “Hastanemize muayene olmak için gelenler, vücutlarındaki karbonmonoksit düzeylerini nefeslerini cihaza üfleyerek kolaylıkla öğrendi. Bu test nefesteki karbonmonoksit oranının ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Sigara içmeyle paralel olarak düzeyi de artıyor. Çünkü sigara içilmesi kanın ve dokuların oksijenlenmesini bozuyor. Toplumda sigara içme alışkanlığı maalesef çok fazla. Tamamen sigarasız bir toplum için bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.