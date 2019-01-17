200 kilogram yağışın düştüğü o ilçede Fetrej Çayı faciayı önledi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, üç gün boyunca aralıksız devam eden yağmur hayatı olumsuz etkilerken, metrekareye 200 kilogram yağmurun düştüğü ilçede Fetrek Çayı'nda yapılan ıslah çalışması büyük bir felaketin önüne geçti.

Torbalı ilçesini etkisi altına alan şiddetli yağmur, son 35 yılın en yoğun yağışı olarak tarihe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Torbalı'da metrekareye 201.5 kg yağış düştü. İzmir'de de etkili olan yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı. Torbalı'da 3 gün boyunca aralıksız yağan yağmur hayatı adeta felç etti. Torbalı Belediyesi ve DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdikleri Fetrek Çayı ıslah projesi sayesinde, ilçe büyük bir facianın eşiğinden döndü. Torbalı ilçesi, Karakuyu ve Çaybaşı mahallelerinin taşkınlardan korunması amacıyla gerçekleştirilen proje, rekor düzeydeki yağışlarda ilçeyi çok büyük bir felaketten korudu. Fetrek Çayı'nın 22 bin metrekarelik kesiminde yapılan düzenleme ile ilçe merkezinde meydana gelebilecek taşkınların önüne geçilmiş oldu. Kentin alçakta kalan düzlükleri dışında ilçede çok büyük su baskınları yaşanmadı.

35 yıl önce yoğun bir yağış oldu

Son yağışlar ile birlikte Fetrek Çayı ıslah projesi 1. etap çalışmalarının değerinin çok iyi anlaşıldığını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, projenin 2. etabı için de hazırlıkların yapıldığını söyledi. Torbalı'nın en son 35 yıl önce böylesine büyük miktarda bir yağış ile karşı kaşıya kaldığını belirten Başkan Görmez, "Geçtiğimiz hafta sonu 3 gün boyunca yağan yağmur, ilçemizi büyük bir felaketin eşiğine getirdi. Metrekareye düşen 200 kilogram yağış ilçemiz sınırlarından geçen dere ve çayların tamamen dolmasına ve zaman zaman taşmasına neden oldu. İlçeden geçen Fetrek Çayı da son yılların en fazla doluluk oranını gördü. Fetrek Çayı'nda ıslah çalışması yapılmasaydı, ilçemiz çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kalacaktı. Torbalı, Fetrek çayı ana yatak da 22 bin metrelik uzunluk boyunca yatak talveg düzenlemesi, sedde imalatı ve tahkimat çalışmaları yapılarak çay yatağı ıslahı edildi. Projenin 2. Etabına da en kısa zamanda başlamayı hedefliyoruz. Torbalı Belediyesi olarak aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarına en kısa süre içinde müdahale ettik. Kurduğumuz kriz masası ile de vatandaşlarımızın mağduriyetini engelledik. Fetrek Çayı ıslah projesinde çok büyük katkıları bulunan dönemin Başbakanı, meclis başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'na ayrıca teşekkür borçluyuz" dedi.