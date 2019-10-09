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200 metrelik uçurumdan yuvarlandılar: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin 200 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin 200 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Balçova ilçesi Teleferik mevkisi Manastır dağ yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın 200 metrelik uçurumdan yuvarlandığı bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, AKS ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Acil koduyla bölgeye giden ekipler, hemen bir kurtarma çalışması başlattı.


Ekipler, araçla uçurumdan yuvarlanan kişilere ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Feci kazada, R.U.Ş. ve G.T. yaralandı, Refik Sünnetçi ise hayatını kaybetti. Yaralılar, daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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