2004 doğumlu İsmail Kulet, performansıyla dikkat çekiyor

Bergama Belediyespor'un 18 yaşındaki oyuncusu İsmail Kulet, gösterdiği performansla ve skora yaptığı katkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Bergama Belediyespor, Menemen FK'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 2004 doğumlu İsmail Kulet, İzmir temsilcisinde gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç oyuncu; bu sezon ligde 16 maçta forma giyerken, bu karşılaşmaların sadece 11 tanesine ilk 11'de çıktı ve 4 de gol katkısı verdi.

İsmail, son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Siirt İl Özel İdare müsabakasında takımını öne geçiren golü kaydetmişti.