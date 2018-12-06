2018 yılında yasa dışı avcılık yapanlara ceza yağdı

Kaçak akaryakıt operasyonlarında ise tonlarca akaryakıt ele geçirildi.

Denizlerde yasa dışı trol veya benzeri teknelerle yasa dışı avcılık yapanlara ceza yağdı. Yasa dışı avcılık yapanlara göz açtırmayan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu tür kişilere de göz açtırmadı. 2018 yılının Aralık ayına kadar 3 bin 363 adet tekne veya kişi üzerinde denetim ve operasyon yapan ekipler, denetimlerde toplamda 8 milyon 314 bin 321 lira para cezası kesti. Sahil Güvenlik, 2017 yılında ise tespit edilen 2 bin 692 tekne veya kişiye, 5 milyon 631 bin 793 lira idari para cezası uygulamıştı.

Öte yandan denizlerde uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı alanlarında operasyonlarını sürdüren ekipler, 2018 yılında başarılı operasyonlara imza attı. Verilere göre ekipler, 2018 yılı içerisinde 13 olayda 1 ton 353 kilo 302 gram esrar, 2 bin 535 kök Hint keneviri ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Ekipler ayrıca 11 olayda 17 ton 223 litre motorin ve 15 bin 788 litre karışık akaryakıt da ele geçirdi.