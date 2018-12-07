2018'de 196 milyon 480 bin 860 kişiye uçuş yaptı, yüzde 9.9 artış var

Türkiye'deki havalimanlarında yolcu sayısı, bir önceki yıla göre toplamda yüzde 9.9'luk artış göstererek 196 milyon 480 bin 860 kişiye çıktı. Özellikle turizminde önemli yere sahip; İzmir, Antalya ve Muğla Havalimanlarında yolcu sayılarındaki artışta dikkat çekti.

Turizmdeki olumlu gelişmeler, uçuş trafiğine de etkisini gösterdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 2018 Kasım sonu kesin olmayan yolcu trafiği verilerine göre, ülkemizdeki havalimanlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 9.9'luk oranında yolcu sayısında artış gerçekleşti. İç hat ve dış hat verilerinin toplamında, ülke genelinde 196 milyon 480 bin 860 kişi uçakla seyahat etmeyi tercih etti. Uçakla seyahat eden 104 milyon 769 bin 319 yolcu iç hat uçuşlarını, 91 milyon 711 bin 541 kişide dış hat seferlerinde uçuş yaptı. Aynı veriler ışığında bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hat uçuşlarında yüzde 4.3'lük artış yaşanırken, dış hat uçuşlarında bu oran yüzde 16.9 oldu.

DHMİ'nin verilerine göre, en fazla yolcunun kullandığı havalimanı 62 milyon 883 bin 738 kişi ile İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. İkinci sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 31 milyon 488 bin 686 kişi ile yer alırken, Antalya Havalimanı'ndan 30 milyon 713 bin 517 kişi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nından 15 milyon 517 bin 214 kişi ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nından 12 milyon 502 bin 311 yolculuk yaptı. İzmir'de yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre 6'lık görüldü.