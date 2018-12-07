2018'de 3 bin 16 kişi kazalarda hayatını kaybetti

146 kişinin kaza yerinde öldüğü rakamla İzmir ilk sırada yer alırken, 4 kişinin öldüğü Tunceli, kazalarda en az kaybın yaşandığı il olarak kayıtlara geçti.

Trafikte alınan önlemlere rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün Ekim ayı istatistiklerine göre, yıl içerisinde ülke genelinde 161 bin 525 ölümlü ve yaralanmalı kaza oldu. Bu kazalarda 3 bin 16 kişi hayatını kaybetti. 270 bin 222 kişi ise yaralandı, bazı kişilerde kazayı yara almadan atlattı. İstatistiklere göre 14 bin 21 kaza ile en fazla ölümlü yaralanmalı kaza İstanbul'da meydana geldi. En fazla maddi hasarlı kaza 33 bin 920 kaza sayısıyla Ankara'da oldu. Ekim ayı istatistiklerine göre, 2018 yılında İzmir'de kaza yerinde 146 kişi hayatını kaybederek ülke genelinde ilk sırada yer aldı. Tunceli, 4 kişiyle kazalarda en az kaybın yaşandığı il olarak kayıtlara geçti.

Aynı verilere göre 121 bin 675 araç sürücüsüne alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildi.