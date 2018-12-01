2018'e renkli veda

2018'de pek çok dünya sanatçısına evsahipliği yapan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yılı müzik ve dans tutkunlarının uzun süre unutamayacağı dört muhteşem etkinlikle uğurluyor.

Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en önemli konser salonları arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), müzik tutkunlarını seçkin sanatçı ve grupların konserleriyle buluşturmaya devam ediyor. 2018 yılına veda ederken aynı zamanda 10. yaşgününü kutlayacak olan sanat merkezinin 2018 Aralık ayı programı yine hayli iddialı.

O gün günlerden "Turuncu"

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Sema Korkut önderliğinde kurulan ve kadına şiddete karşı farkındalığın artması amacıyla geçtiğimiz yıl "turuncu" rengini tema olarak seçen “İzmir Turuncu Oda Müziği Topluluğu”, 5 Aralık Çarşamba akşamı “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Günü”nde sanatseverlerle buluşuyor. Uluslararası ve Ulusal birçok konser ve eğitim projesiyle başarılara imza atan kadın sanatçılardan oluşan ve ilk konserini 2017'de İzmir Sanat'ta veren topluluk, Barok dönemden günümüze uzanan dünya müziklerinden seçkiler sunacak. Küçük Salon'da saat 20.00'de başlayacak konserde Soprano “Ayşe Şener Özmen” de sahne alacak.

Rustavi ile yer yerinden oynayacak

Gürcistan'ın efsane dans ve müzik topluluğu Rustavi, İzmir'de ilk kez, 10 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de, AASSM Büyük Salon'da nefes kesen bir gösteri gerçekleştirecek. Tam 70 ülke ve 4 bin gösteri ile adını dünyaya duyuran grup, Paris'te ‘Olympia', ‘Player' ve ‘Mogador', Londra'da ‘Albert Hall', Roma'da ‘Auditorium', New York'ta ‘Bekon', Rusya'da Büyük Moskova Tiyatrosu ve St. Petersburg Büyük Filarmoni Salonu gibi dünyanın en prestijli konser salonları ile Chicago, Los Angeles, Milano, Tokyo, Kahire, Şanghay, Varşova, Berlin, Viyana, Prag ve Kudüs gibi kentlerde sahne aldı. Sahne ışıkları, müzikleri, kostümleri ve danslarıyla izleyenlere kendilerini "Kafkas dağlarında gibi" hissettiren grubun koreograflığını, Gürcistan'ın efsane dansçısı Pridon Sulaberidze üstleniyor.

Film müzikleri akşamı

Soprano Aytül Büyüksaraç ve bariton Altuğ Dilmaç'ın solist olarak yer aldığı ve piyanoda Demet Eytemiz'in eşlik edeceği “Film Müzikleri” konseri, 18 Aralık Salı saat 20.00'de AASSM Küçük Salon'da gerçekleşecek. Dünya sinema tarihinin en bilinen ve belleklerden uzun yıllardır silinmeyen eserlerin seslendirileceği konserde ayrıca; klarnet sanatçısı Atıf Peynirci, kontrabas sanatçısı Sudi Kunduz ve vurmalı saz sanatçısı Mehmet Kızılateş de yer alacak.

10. yaş günü hediyesi “İzmir Süiti”

İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı anısına, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan piyanist-besteci Fazıl Say'ın yaptığı özel beste İzmirlilerle buluşacak. Say, İzmir Belediyesi için beseletiği ve Ekim ayında ilk kez seslendirdiği "İzmir Süiti"ni, 27 Aralık Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin 10. yılı nedeniyle ve yeni yıla güzel bir başlangıç için gerçekleştirilecek konserde bir kez daha seslendirecek.

İzmir Süiti, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon'da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rachmaninov İzmir'de" ve "Zeybek" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.