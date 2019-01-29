İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2019 İzmir Kış Trofesi Çeşme'de başladı

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi 1.

Ayak Yarışları, 26-27 Ocak tarihlerinde, Çeşme Marina'da 35 teknenin kayıt vermesi ile başladı.


Kış Trofesi'nin ilk günü şiddetli rüzgar ile başladı. Brifing öncesi tekne sorumluları ve hakem heyeti ile yapılan toplantıda, yeni yarış grupları ve yeni puanlama sistemi konuşuldu. Boğazdaki rüzgarın sert olması ve şiddetli yağmur nedeniyle brifingde, karada tehir ilan edildi. Düzenli aralıklarla yapılan ölçümler sonucunda ilerleyen saatlerde rüzgarın 28-30 knot aralığında devam ettiği görüldü ve ilk gün yarışsız kapandı.


Yarışın ikinci günü, cumartesi'ne göre daha hafif rüzgarlı bir havada başladı. Brifing sonrasında, tekneler coğrafi rotada yarışmak için denize açıldı. Yarış startı öncesinde 2018 Aralık ayında kaybedilen Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Şölen Şen anısına denize çelenk bırakıldı. Zaman zaman 2-3 knotlara düşen değişken rüzgarda yapılan tek yarış sonrasında ekipler yarışı tamamladı.


Yarışın ardından Çeşme Marina Yacht Club'ta yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları ise 16-17 Şubat tarihlerinde Çeşme'de gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.