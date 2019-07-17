2019 YKS 1.'si İzmir'den

2019 YKS'de TYT'den 500 tam puan alan Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berke Çalışkan, Türkiye 1.'si oldu.

2019 YKS sonuçların açıklanmasıyla ülke çapında üniversite öğrencisi adayları büyük heyecan yaşarken, bu yıl TYT (Temel Yeterlilik Testi) türünde 500 tam puan alan Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berke Çalışkan, Türkiye 1.'si oldu. Elde ettiği başarı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den öğrendiğini söyleyen Berke Çalışkan, “ÖSYM Başkanı beni arayıp 1. olduğumu söyleyince çok mutlu oldum” dedi.

Sınava hazırlanırken düzenli çalıştığını söyleyen Berke Çalışkan, “Erkenden çalışmaya başladım. Yaz tatilinde çalıştım. Okuldaki öğretmenlerim ve arkadaşlarım hep destek oldu. Kendime zaman ayırarak çalıştım. Tüm hayatımı bu sınava adamadım. İyi bir sonuç bekliyordum ama Türkiye 1.'liği güzel bir sürpriz oldu” diye konuştu.

“Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum”

Sınava girecek olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Çalışkan, “Düzenli çalışsınlar. Farklı konular üzerine farklı sorular çözsünler. Tüm hayatları bu sınava bağlı değil. Bu konuda kendilerini strese sokmasınlar” önerilerinde bulundu.

Bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini ifade eden Berke Çalışkan, “Üniversiteye henüz karar vermedim. Araştırmalarımı sürdürüyorum. Gelecekte bu mesleğin önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Dr. Aylin Gil de öğrencilerinin TYT ve Yerleştirme TYT türlerinde Türkiye 1.'si olduğu için gurur duyduklarını söyledi.