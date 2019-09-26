2019'un ilk 6 ayında Yunanistan'a vizelerde yüzde 5 artış var

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Sakız Adası'ndan bu yılın ocak ile ağustos ayları arasında yaklaşık 20 bin kişinin İzmir'i ziyarete geldiğini belirterek, "2019'un ilk altı ayında Türk vatandaşlarına verilen vizelerde yüzde 5 artış oldu" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'yı makamında ağırladı. Batur, iki yaka arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına hem Konak Belediyesi hem de başkanlık görevini yürüttüğü Kıyı Ege Belediyeler Birliği adına gerekli adımları atmaya hazır olduğunu söyledi. Ege'nin iki yakasının güçlü tarihsel bağlarla birbirine tutunduğunu belirten Batur, "Biz her zeminde dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye hazırız. Özellikle ortak düzenleyeceğimiz kültürel faaliyetlerle ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Batur ziyaret sırasında, Türkiye Şampiyonlar Liginde üst üste şampiyon olan Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile Midilli Kadın Futbol Takımının İzmir'de dostluk maçı oynayacağını da belirtti. Maçın ekim ayında yapılmasının planlandığını belirten Batur, her iki tarafta da gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

"Türk vatandaşlarına verilen vizelerde yüzde 5 artış oldu"

İki yaka arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli olduğunu vurgulayan Papoulia, Konak'ın tarihsel zenginliğine dikkat çekerek, Sakız'dan bu yılın ocak ile ağustos ayları arasında yaklaşık 20 bin kişinin İzmir'i ziyarete geldiğini belirtti. Papoulia, "2019'un ilk altı ayında Türk vatandaşlarına verilen vizelerde yüzde 5 artış oldu" dedi. Yaka arasındaki ziyaretlerin, karşılıklı iş birliğiyle daha da artırılabileceğini söyleyen Papoulia, Yunanistan'dan İzmir'e gelen ziyaretçilerin özellikle Konak'ta ki tarihi dokuyu merak ettiğini, Kemeraltı, Basmane ve Agora'yı kapsayan Altın Üçgen'i gezdiğini söyledi.