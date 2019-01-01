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2019'un ilk bebeklerinden biri İzmir'de dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeklerinden biri İzmir’de dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk bebeklerinden biri İzmir'de dünyaya geldi. Özel bir hastanede gözlerini açan bebeğe Duru adı verildi.


İzmir'in Bornova ilçesinde özel bir hastanede doğan bebek 2019'un ilk bebeklerinden biri olarak dünyaya gözlerini açtı. Pelin ve Çağan Özkan çiftinin Duru adını verdikleri bebeği saat 00.28'de dünyaya geldi. Anne Pelin Özkan yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti.



Duru bebeği dünyaya getiren Dr. Ahmet Akkoca, “Ben de çok mutluyum gerçekten. Bu heyecana aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. Duru bebeğimiz saat 00.28'de ve üç kilo 808 gram olarak olarak dünyaya geldi. Boyu da 51 santimetre olan minik yavrumuz gayet sağlıklı. Umarım güzel günler onunla birlikte olur” diye konuştu.

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