2021 yılında 21 bin 473 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan açıklamada, 2021 yılında, 767 düzensiz göç olayında toplam 21 bin 472 düzensiz göçmenin, ekipler tarafından yakalandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sitesinde, geçtiğimiz yıl rakamlarının da kıyas alındığı 2021 yılına ait düzensiz göç verileri paylaşıldı. 6 Aralık 2021 tarihine kadar olan olaylar baz alınarak açıklanan verilerde, tüm denizlerde, deniz yoluyla yapılan göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler yer aldı.

Sayılarda artış görüldü

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamaya göre 2020 yılında 594 olan düzensiz göç sayısının 767'ye, 2020 yılında 19 bin 368 olan düzensiz göçmen sayısının ise 21 bin 473'e yükseldiği bildirildi. Düzensiz göç organizasyoları ile ilgili yakalanan organizatör sayısı ise 2020'de 46 iken bu sayı 2021 yılında 97'ye yükseldi. Öte yandan düzensiz göç olaylarında hayatını kaybeden göçmen sayısının 2020'de 37 olduğu açıklanırken, bu sayının 2021 yılında 13'e gerilediği aktarıldı.

Müşterek yakalama verileri de bildirildi

Öte yandan, yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet birimlerinin müşterek düzenlediği operasyon verileri de bildirildi. Açıklamaya göre 2021 yılında yapılan müşterek operasyonlarda, 46 düzensiz göç olayında, bin 967 düzensiz göçmen ve 41 organizatörün yakalandığı kaydedildi.