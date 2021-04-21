2021'in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333'lük rekor artış

Taze, dondurulmuş veya kurutulmuş halde 29 ülkeye ihraç edilen yaş meyve grubunun katma değerli ürünü çileğin Türkiye geneli ihracatı, 2021'in ilk çeyreğinde rekor kırarak yüzde 333 artış gösterdi. Türkiye geneli çilek ihracatı, ilk üç ayda 993 bin dolardan 4 milyon 307 bin dolara yükseldi.

Çilek üretim ve ihracatında Ege Bölgesinin önemli bir yeri olduğunu, özellikle Aydın'da çilek üretiminin son yıllarda önemli oranda arttığını söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesinde çilek ihracatında 2021 Ocak-Mart döneminde yüzde 160 yükseliş sağladıklarını söyledi.

Hayrettin Uçak, “2021'in ilk üç ayında Türkiye geneli çilek ihracatımız yüzde 333 artarak 4 milyon 307 bin dolara, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 160 artışla 839 bin dolara ulaştı. Geçen senin aynı döneminde 15 ülkeye çilek ihraç ederken, şu an ülke sayısını 29'a çıkardık. 2020 yılında 25 bin 600 ton taze çilek karşılığında 24 milyon 590 bin dolarlık gelir elde ettik. İhracatın yüzde 60'a yakını Rusya'ya gerçekleşirken Rusya'yı Romanya, Irak ve Gürcistan takip etti. Özellikle Romanya'ya çilek ihracatında 2019 yılına göre yüzde 188 oranında artış yaşadık. 2021 yılı için hedefimiz ihracatımızı 40 milyon dolara çıkarmak.”

Kurutulmuş çileğin ortalama birim fiyatı 4 doların üzerinde

Çileğin hem taze hem de dondurulmuş ve kurutulmuş olarak yoğun şekilde ihraç edildiğinden bahseden Uçak, "2020 yılında 22 bin 620 ton dondurulmuş çilek ihraç ederek 45 milyon 423 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdık. Dondurulmuş çilek ihracatımızda ilk dört ülke; ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere. Aynı zamanda kurutulup yeniden tatlandırılarak da çileği yüksek katma değerli olarak yurtdışına ihraç ediyoruz. 2020 yılında kurutulmuş çilek ihracatımız 8 milyon 327 bin dolar tutarında gerçekleşti. Kurutulmuş çileğin ortalama birim fiyatı ise 4 doların üzerinde seyretti. En fazla ihraç edildiği ülkeler ise ABD ve İngiltere” dedi.

Hayrettin Uçak, TÜİK verilerine göre Aydın ilinde geçtiğimiz sezon 67 bin ton çilek üretimi gerçekleştiğini, bu üretimin yüzde 60'ını örtü altı üretimin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Uçak şöyle devam etti:

“Aydın örtü altı çilek üretiminde Mersin ve Antalya'dan sonra en büyük il durumunda. 2021 yılında Aydın bölgesinde çilek fide dikiminin geçen yıla göre yüzde 10 daha fazlaydı. Hava koşullarının da mevsim normallerinde seyretmesi durumunda rekolte artış beklentimiz var. Buna paralel olarak ihracatımızda da artış bekliyoruz. İhracat beklentisine bakıldığında, 2020 yılında sezon başlangıcı ülkemizde pandeminin başlangıcına denk geldiğinden yavaş başlamıştı. Bu sezon ise ihracatın beklendiği şekilde başladığı söylenebilir. Öngörülen rekolte artışının da olması halinde 2021 yılında gerek taze gerek dondurulmuş çilek ihracatımız 2020 yılına göre artış gösterecek.”