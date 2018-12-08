2023 Eğitim Vizyonu İzmir Çalıştayı başladı

Çeşme Altınyunus Otel'de başlayan ve iki gün sürecek olan çalıştaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunun ışığında, gerek İzmir'de gerekse tüm Türkiye'de evlatlarımıza bir yön bir ufuk tayin etmek üzere yüz yüze, gönül gönüle paylaşımda bulunmak için bir araya geldiğimiz çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

"Yarının kilometre taşlarını birlikte döşeyeceğiz"

Konuşmasında, Hayalleri ve ufku sınırlarımızın çok ötesine taşan bir nesil için heyecan duyan eğitimin paydaşları olarak umutlu olduklarını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, "Eğitim; zihin, ruh ve şahsiyet inşasıdır. 2023 Eğitim Vizyonunun hedeflediği şahsiyet profili; aklıselim, kalbi selim, zevkiselim bireylerdir. Bakanlığımızın belirlediği yol haritası doğrultusunda eğitim politikalarımızı planlarken her insanın kendini gerçekleştirme emelinden yola çıkıyoruz. Öğrencilerin yaradılıştan gelen kabiliyetleri çerçevesinde eğitim almalarını destekleyen, bir ufuk açarken aynı zamanda rehberlik eden, milli ve manevi değerlerin ışığında, bireyleri sevgide ve iyilikte birleştiren, ötelemeyen, kaynaştıran, çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarına odaklı bir anlayışı kucaklıyoruz. Eğitim ailesinin tüm paydaşları olarak yarının kilometre taşlarını birlikte döşeyeceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, biz birlikte çok güçlüyüz. Biz, birlikte yol almanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Şanlı tarihimiz bunun en güzel örnekleri ile hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu milletin evlatları için, taş üstüne taş koyan eğitimin tüm paydaşlarının bir arada, insicam ve işbirliği içinde olması büyük bir önem arz ediyor" diye konuştu.

"Evlatlarımızın ruhlarını da beslemeliyiz"

21. yüzyılda ülke olarak gelişmek ve bölgemize liderlik edebilmek için çağın becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç olduğunu ifade eden Yahşi, "Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. Biliyoruz ki milletimizin istikbali, bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkinin niteliğine bağlıdır. Bu bağı güçlendirecek olan da eğitim sistemimizdir. 2023 Eğitim Vizyonu, eğitimin temel amaçlarından olan yaşam becerisi kazandırmayı bilhassa destekliyor. Okullarda açılacak beceri ve tasarım atölyeleri ile öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğrenirken, hayata katılma fırsatı bulacaklar. 2023 vizyonunu çıkış noktası insan ruhunun en büyük ideali olan kendini keşfetme ve gerçekleştirme arzusudur. Bu da demek oluyor ki evlatlarımızı akademik anlamda donanımlı kılarken ruhlarını da beslemeyi ihmal edemeyiz. Onlara umudu, ilhamı, sanatı, iyi insan olmanın gereğini de aşılamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza, hayallerinden gerçeğe bir kapı açmasını öğreteceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimizin gönül kapısını çalarken onlara aşkla geldiğimizi hissettireceğiz. Bilgiyi yücelteninin özdeki iyilik olduğunu,ruhlarına nakşedeceğiz. Bu topraklarda nefes aldığımız her günü eşsiz kılan ruhu, evlatlarımıza kazandıracağız. Onlara rüyalarının peşinden koşmasını, hayallerinden gerçeğe bir kapı açmasını öğreteceğiz. Unutmayalım ki bu yolda sadece güneşli günlerde yürümeyeceğiz. Fırtınalı günlerde dahi heyecanımızı diri tutarsak başarırız. Çıktığımız uzun ve meşakkatli yolda daha kaliteli insan yetiştirme azmimiz oldukça asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Şairin de dediği gibi önce ruhumuzu dirilteceğiz, yoksa uyumak ölüme eş. Medeniyetimizin ayak izlerini takip ederek bizi yıldızlara taşıyacak nesli inşa etme iradesinde ve kararlılığındayız.Fikir ve değer üretme, yeni bir ürün ortaya koymak noktasında gayret gösterecek, geçmişten gelen derinliğimizi, bugünün bilimsel gerçekleri ve insani değerleriyle yoğuracağız. Geçmişinden ilham alan ve ilimle hemhal olan vatanına, bayrağına sevdalı öğrencilerimiz, başarıları ile geleceği fethederken biz eğitimcilerde eserimizle gurur duyacağız.Kendi ile barışık, duyarlı, yardımsever mutlu çocuklar yetiştirmek de hepimizin en büyük başarısı olacaktır."

2023 Eğitim Vizyonu İzmir Çalıştayı'nın açılışında, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Adem Çilek birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, "Problem-sorun alanlarının tespiti-çözüm önerilerinin belirlenmesi", "Hedef-faaliyet-projelerin belirlenmesi" ve "Risklerin tespiti-Tedbirlerin belirlenmesi" oturumları ile devam etti.

Milli Eğitim Bakanı da katılacak

Çalıştayın 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci gün çalışmalarında, "Grup çalışmalarının sunumu ve değerlendirmesi" yapılacak. Değerlendirme toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Değerlendirme toplantısında bir konuşma yapması beklenen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çalıştayın sona ermesinin ardından İzmir'de çeşitli temaslarda bulunacak.