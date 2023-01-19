Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Hollanda'daki Utrecht Turizm Fuarı'nda Çeşme standının yoğun ilgi gördüğünü belirterek "2023 yılı Çeşme için dış pazar yılı olacak" dedi.

2023 yılının ilk büyük fuarı olan Utrecht Turizm Fuarı, Hollanda'nın Utrecht kentinde 11-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yeryüzündeki turizm cenneti Çeşme de Utrecht'te bir stant açarak tanıtım yaparken, Çeşme standı Hollandalıların ve Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin yoğun ilgisini çekti. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Çeşme'deki turistik otellerin yöneticileri, standa gelen ziyaretçilere Çeşme'yi tanıttı. ÇEŞTOB Başkanı Demir, "2023 yılı, Çeşme için dış pazar yılı olacak. Erken rezervasyonlarda iç pazardan istediğimiz hedefe ulaşamadık. 2023 yılında, dış pazara ulaşabilmek için Berlin, Köln ve Almanya'nın diğer şehirlerinde ve diğer Avrupa ülkelerinde Çeşme'yi tanıtmak için yoğun bir çalışma yapacağız. 2023 yılının iyi geçeceği umudunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Çeşme Gecesi' düzenlenecek

Utrecht Turizm Fuarı ile ilgili izlenimlerini anlatan Demir, "Çeşme standı çok ilgi gördü. Hem Hollandalılar hem de Hollanda'da yaşayan gurbetçiler, standımıza gelerek Çeşme hakkında bilgi aldı. Çeşme, beklentimizin de üzerinde ilgi gördü. İlginin yüksek olması üzerine, Hollandalılarla ilişkimizi devam ettirebilmek için mayıs ayında Hollanda'nın kurtuluş haftasında, orada bir aktivite yapmak için çalışmalara başladık. Bir 'Çeşme Gecesi' düzenlemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.