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21 bin uyuşturucu hap yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

İzmir’de, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

İzmir'de, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hapla 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli mercilerle tutuklanarak cezaevine konuldu.

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