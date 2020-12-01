219 depremzedeye ücretsiz eşya depolama hizmeti

ESHOT Genel Müdürlüğü depolarında emanete alınan eşyalar burada 1 yıl boyunca tutulabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünün Bornova Işıkkent'te bulunan deposuna 6 Kasım'dan bu yana 219 depremzede eşyalarını bıraktı. Düzenlerini yeniden kuran 25 depremzede ise bu süreçte eşyalarını geri taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi depremde evleri zarar gören vatandaşların, hayatlarını düzene koyma sürecinde eşyalarını ücretsiz olarak depolayabilmesine imkân tanımıştı.

Nasıl yararlanılıyor?

Bornova Işıkkent 7086 Sokak'taki kapalı garajda verilen hizmetten, sadece depremzede vatandaşlar yararlanabiliyor. Bunun için ESHOT Genel Müdürlüğünün açtığı (0232) 293 5701 ve 293 5702 numaralı telefonları aramak yeterli oluyor. Başvuru bilgileri alınan depremzedeler, eski Tansaş depoları olarak bilinen depoya yönlendiriliyor. Her gün saat 19.00'a kadar, tutanak imzalatılarak teslim alınan eşyalar için bir yıl boyunca ücretsiz depolama imkanı sunuluyor.