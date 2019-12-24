İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

22 çuval zeytin çalan zanlı yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 22 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 22 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.


Edilen bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 85 Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın bahçesinden 22 çuval zeytin çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve çevrede bulunan kamera kayıtlarının da incelemesiyle olayın şüphelisinin eşgalini ve kaçış istikametini belirlerdi. Ekipler, şüpheli İ.G isimli şahsın 06 AN 4908 plakalı araçla hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini ve araçta yapılan aramada ise zeytin taneleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.G isimli şahsın hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.