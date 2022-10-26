22 yıldır beklediği böbrek, hayatını kaybeden 22 yaşındaki bir gençten geldi

Diyaliz hastası 44 yaşındaki Şaban Şanlı'nın 22 yıldır beklediği böbrek bağışı, trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki bir gençten geldi. Gençliği diyalizde geçen Şanlı, Kent Hastanesi'nde gerçekleşen böbrek nakliyle makineli yaşamdan kurtulurken, “Bana hayat veren kahramanım için her gün dua ediyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Bundan sonra eşim ve çocuklarımla yaşayamadığımız yılları telafi etmeye çalışacağız” dedi.

İzmir'de Deniz Şanlı (42) ile evlenip yuva kuran oto elektrikçisi Şaban Şanlı (44) ilk bebekleri dünyaya geldiğinde havalara uçuyordu. Ama daha bebek ve annesi hastanedeyken Şaban Şanlı rahatsızlandı. Nefes alamama şikayetiyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı koyulan Şanlı'ya diyaliz tedavisine başlanacağı söylendi. Baba olma sevincini doyasıya yaşayamadan haftanın üç günü 4'er saat diyalize bağlanmak zorunda kalan Şanlı çalışamaz hale geldi, işini bıraktı. Tam 22 yıl bu rutinle hayatını geçiren Şanlı tüm umutlarını yitirdiği bir dönemde “kutsal bağış” müjdesi aldı. Adını çok önceleri çeşitli hastanelere, en son ise Kent Sağlık Grubu'na bağlı Kent Hastanesi'nde kadavradan böbrek bekleme listesine yazdıran Şanlı için geçtiğimiz 20 Eylül'de güneş yeniden doğdu. Bir trafik kazası geçirip beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki bir gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin böbreklerinden birinin alıcısı Şanlı oldu. Nakli Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibi gerçekleştirdi.

“Gençliğim diyalizde gitti”

22 yıl beklediği bağışın 22 yaşındaki bir gençten gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Şanlı, “22 yaşındaydım. Evlendim, bir kızımız dünyaya geldi. Ama daha kızım eve gelmeden ben hastanelik oldum. Böbrek yetmezliği tanısıyla diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. İşimi kaybettim, rahmetli annemin evinde yaşamaya başladık. Eşim çapraz nakil için gönüllü oldu, uygun aday çıkmadı. Bir kez kadavradan bağış çıktı, benden daha uyumlu olan bir hastaya nakledildi. Gençliğim diyalizde geçti. Ben de eşim, çocuklarım da pek çok şeyi yaşayamadık. Ben mahrum kaldığım gibi eşimi, çocuklarımı da her şeyden mahrum bıraktım. Ne çocuklarımı alıp gezdirebildim ne eşimi. Üç çocuğum vardı. İlk çocuğumuz kızımız 4 yaşındayken trafik kazası geçirdi, yatalak oldu. Geçen yıl koronaya yakalandı, 9 ay yoğun bakımda kaldı, kaybettik. Acısı çok büyük. Yıllarımın diyalizde geçmesi, evladımın kaybı psikolojimi bozdu. Nakilden önceki bir ay çok kötüydüm. Artık umudum kalmamıştı. Kemiklerim erimeye, damarlarım tıkanmaya başlamıştı. Yolun sonuna geldim, diye düşünüyordum. 1 ay mı, 2 ay mı yaşarım, diyordum. 20 Eylül'de dünyam değişti. Bu bağış beni diyalizden kurtardı. Bundan sonra eşim ve çocuklarımla yaşayamadığımız yılları, doktorumun vereceği izinle telafi etmeye çalışacağız. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana hayat veren gencin acılı ailesine minnettarım, sabırlar diliyorum. Hayat kahramanıma her gün dua ediyorum. Eğer yaşayacak, eşime çocuklarıma yaşatacak bir hayatım varsa o isimsiz kahramanım sayesinde olacak” diye konuştu.

“Artık diyalizsiz bir yaşam sürecek”

Şaban Şanlı'nın çok uzun süredir bağış böbrek beklediğini belirten Kent Hastanesi Böbrek nakli ekibinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, “Hastamız çok uzun yıllar diyalize girmiş bir hasta olmasına karşın nakledilen böbrek hemen uyum sağladı. Hastanın bu süreçte kendine iyi bakmış olması, genel sağlık durumunun iyi olması, vericinin genç olması, böbreğin yakın yerden gelmesi ve hiç bekletilmeden hızla ameliyatın yapılması naklin başarısında çok önemliydi. Bunlar sağlandı ve hastamız bir haftada taburcu oldu. Artık diyalizsiz bir yaşam sürecek” ifadelerini kullandı.