2.3 milyonluk bütçeyle ayağa kalkan Namazgah Hamamı'nın açılışı 9 Şubat'ta

yüzyıldan kalan ve yıkılmak üzere olan Namazgah Hamamı'nın restore çalışmalarını tamamladı ve bölgedeki Agora Parkı'nı yepyeni bir görünüme kavuşturdu. 2.3 milyon liralık bütçeyle yeniden ayağa kalkan tarihi yapı ve park, 9 Şubat Cumartesi günü hizmete açılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin önemli yapılarını restore ederek onları yeniden eski ihtişamına kavuşturmaya devam ediyor. Son olarak İzmir mimarisinin önemli köşe taşlarından Namazgah Hamamını ve Agora Parkı'nı restore eden büyükşehir, bu iki önemli yapıyı 9 Şubat Cumartesi hizmete açacak.

Agora bölgesinde bin 718 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın eski görkemine kavuşturulduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "16. yüzyılda yapıldığı bilinen Namazgah Hamamı uzun bir süredir virane bir durumdaydı. Özüne uygun olarak restore ettiğimiz bu önemli yapı ve yenilediğimiz Agora Parkı'nın açılışına tüm İzmirli hemşerilerimi bekliyorum" dedi.

Tarihi hamamı orijinalini koruyarak restore eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, kuzey ve batı cephesine bitişik, orijinale ilave yapılar ile iç mekanlarındaki ilave kaplamalar ve duvar eklerini kaldırdı. Yapının kubbe ve tonozlarında bulunan çatlaklar için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden alınan statik destek doğrultusunda, dikiş ve enjeksiyon yöntemleriyle sağlamlaştırmalar yapıldı.

Binanın doğusunda bulunan hasarlı han duvarı, ahşap askıya alma sistemi ile desteklendikten sonra sıva raspası çalışmaları yapılarak enjeksiyon yöntemi ile güçlendirildi. Hasarlı han duvarına raspa ve enjeksiyon çalışmaları için yapılan ahşap askı sistemi sökülerek çelik konstrüksiyon sistemi ile kalıcı destek verildi. Erkekler kısmı soyunmalık mekânında fıskiyeli mermer havuz ve kadınlar ile erkekler kısımları soyunmalık mekânlarında ahşap bölmeler oluşturuldu. Göbek taşı ve kurnalar da aslına uygun olarak yenilendi.

Kuzey cephede erkekler girişinde değişime uğrayan tuğla örgü kapı çıkması kaldırılarak yerine, özgün haline uygun kesme taş kapı yapıldı. Kuzey cephede bulunan kadınlar giriş kapısı mevcut yerinde muhafaza edilerek kesme taş kemerli kapı montajlandı. Yapının güney cephesine denk gelen arka tarafındaki külhan bölümü de yapıya zarar vermeden sistem odası olarak düzenlenirken, dış cephede hamam ve han duvarları taş dokusunu yansıtmak için derz temizleme ve tamamlama işlemleri gerçekleştirildi.

Çifte hamam

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor. 16. yüzyıldan günümüze ulaşan ve yakın zamana kadar işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan "Çifte Hamamlar" grubunda yer alıyor. Beden duvarları, moloz taş ve tuğla malzeme ile yığma sistemde inşa edilen yapının doğusundaki birimler erkekler, batısındaki birimler ise kadınlara ait.

Toplamda 2 bin 300 metrekarelik alan üzerinde modern ve yenilikçi anlayışla tasarlanan Agora Parkı'nın, bölgede yaşayan vatandaşların nefes alacağı yeni bir buluşma noktası olacağı belirtildi. Büyükşehir belediyesinin 1.1 milyon liraya mal ettiği parkın içerinde; engellilerin de kullanımına uygun yürüyüş yolu, 23 adet bank, 156 metrekarelik çocuk oyun grubu ve 43 bisiklet kapasitesine sahip park yeri yer aldığı öğrenildi.