İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

23 Nisan çocuklarından Başkan Gümrükçü'ye sevgi seli

Çiğli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen “23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliği” renkli halk oyunları gösterileriyle başladı.

Şenliğe katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü çocukların sevgi seliyle karşılaştı.


Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün boyunca sürecek olan “23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliği” Yenimahalle Selim Diniz İlköğretim Okulundaki halk oyunları gösterisiyle başladı. Halk oyunları gösterisini çocuklarla birlikte izleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


Çocuk Şenliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın Çaşka Belediyesinden gelen halk oyunları ekipleri hareketli oyunlarıyla öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Başkan Gümrükçü'nün ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Çocuk Şenliğine Kuzey Makedonya Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş, Çiğli Belediyesi meclis üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.


Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Gümrükçü, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek Kuzey Makedonyalı çocukları Çiğli'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.