23 Nisan çocuklarından Başkan Gümrükçü'ye sevgi seli

Şenliğe katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü çocukların sevgi seliyle karşılaştı.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün boyunca sürecek olan “23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliği” Yenimahalle Selim Diniz İlköğretim Okulundaki halk oyunları gösterisiyle başladı. Halk oyunları gösterisini çocuklarla birlikte izleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Çocuk Şenliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın Çaşka Belediyesinden gelen halk oyunları ekipleri hareketli oyunlarıyla öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Başkan Gümrükçü'nün ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Çocuk Şenliğine Kuzey Makedonya Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş, Çiğli Belediyesi meclis üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Gümrükçü, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek Kuzey Makedonyalı çocukları Çiğli'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.