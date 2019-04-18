23 Nisan'da çocuklara özel Lego Festivali

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar, İzmir Optimum'da düzenlenecek Lego Festivali'nde bir araya gelerek anlamlı günü kutlayacak.

İzmir Optimum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenecek Lego Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Zekâ ve el becerilerini geliştiren oyunlarla dolu Lego Festivali'nin 20-28 Nisan tarihleri arasında 10.00 ile 22.00 saatleri arasında meraklılarıyla buluşacağı ifade edilirken, minikler etkinlikte keyifli dakikalar geçirecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minik ziyaretçiler ayrıca, yüz boyama ve sosis balon dağıtımı ile eğlenip bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. Saat 17.00'de milli sporcular, buz pistinde nefes kesen bir gösteri sunacak. Programda Bubble Show'un çocukları ayrı bir alanda eğlendireceği öğrenilirken, bando takımı ise marşlarla Optimum'da bayram heyecanını üst seviyeye taşıyacak.