İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

23 Nisan'da özel doğum günü

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen Yunus Efe Karakuş’a sürpriz yaparak ailesi ile birlikte minik bir parti düzenledi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen Yunus Efe Karakuş'a sürpriz yaparak ailesi ile birlikte minik bir parti düzenledi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Balçova'da ikamet eden 8 yaşındaki Yusuf Ege Karakuş ise hem Çocuk Bayramını hem de 23 Nisan'daki doğum gününü doyasıya yaşayamadı.


Sosyal medyadan Yusuf Efe'nin doğum günü olduğunu öğrenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Yusuf Efe'nin ailesiyle birlikte minik bir parti organize etti. Partiye kendisi de katılan Başkan Çalkaya, doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Yunus Efe Karakuş'a çeşitli hediyeler ile birlikte bir Nutuk verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.