23 yaşındaki silah tacirini, İzmir polisi enseledi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evinde ve bir müştemilatta yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı belirlenen 23 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı silah imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde O.A. (23) adlı bir şüphelinin yasa dışı silah imalatı yaptığını ve bunların ticaretini yaptığı belirlenirken, 14 Mayıs tarihinde şüpheliye ait bir ev ve müştemilata operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda O.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ev değil cephanelik

Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda ise, 16 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet kuru sıkı tabanca, 24 fişek, 248 tabanca parçası ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adli kontrolle serbest

Gözaltına alınan şüpheli O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.