24. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali kapılarını açtı

Türkiye'nin çiçekçilik merkezi olma yolunda ilerleyen İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali kapılarını 24. kez açtı.

24. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in açılış töreninde yaptığı konuşma ile başladı. Festivalin misafirler için güzel geçmesini bölge esnafının da bereketli kazançlar sağlamasını temenni eden Demirezen, “Başlandığı günden beri ilçemizin gelişimine katkı sağlayan; sosyal, kültürel ve ekonomik hayatımıza hız kazandıran, her sene sabırsızlıkla beklediğimiz çiçek festivalimizde bir kez daha siz büyüklerimiz, kardeşlerimiz arkadaşlarımız, dostlarımız ile birlikte olmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllar önce sınırlı imkânlar ama büyük bir vizyon ile başlayan çiçek festivalimiz bugün artık tüm Türkiye'de ve dünyada bilinen bir etkinlik halini aldı. Bugün bayındır ekonomisinin lokomotifi durumunda olan çiçekçiliğimiz yüzlerce aileye geçim imkânı, binlerce hemşehrime iş imkânı sağlıyor. Çiçekçilerimiz hemen hemen tüm yıl boyunca zengin çeşitlerde üretim yapıyor. Yer örtücü bitki türlerinde bugün bayındır, Türkiye üretiminin büyük kısmını tek başına gerçekleştiriyor. Bu vesile ile Bayındır'da çiçekçiliğin gelişmesinde büyük emekleri olan çiçeklerin annesi Zeynep Çakır'ı bir kez daha rahmet ile anıyorum” dedi.

“Deprem felaketinden dolayı gündüz ve gece etkinliklerimiz iptal ettik”

22 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyareti esansında "Türkiye'nin Hollanda'sı Bayındır olacak" sözüne ithafen konuşmasını sürdüren Demirezen, “İnşallah ilçemize kurduğumuz Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz (Bayındır TDİOSB) ile de bayındır çiçek sektörünün Türkiye'deki ve dünyadaki merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Festival hazırlıklarımız aylar öncesinden başlıyor. Bu sene çok daha zengin ve detaylı bir festival için hazırlanıyorduk ancak 6 Şubat'ta Türkiye'yi ve bizleri derinden etkileyen deprem felaketinden dolayı bu sene maalesef çiçek festivalimiz boyunca gündüz ve gece etkinliklerimizi iptal ettik. Ancak festivalimizin ilçemiz için önemini bildiğimizden, her sene yaptığımız gibi festivalimizin ilçemizin ve çiçekçiliğimizin tanıtımına katkı sağlaması, kültürel değerler taşımasına gayret göstererek bu güzel festivali siz değerli misafirlerimizle buluşturduk” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali açılış töreni Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in ev sahipliğinde, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, BAYÇİKOP Başkanı Ersoy Sümerkan, milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri, sektör temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gaziler ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.