24 üniversite yarıştı, birincilik İzmir'e geldi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünden bu yıl mezun olan Aslı Melike Soylu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. 24 üniversiteden toplam 54 öğrencinin yarıştığı İngilizce kategorisinde zirveyi kimseye bırakmayan Soylu, birincilik ödülünü İzmir'e getirdi.

2010 yılından bu yana üniversitelerin Mütercim Tercümanlık ve Çeviribilim bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Genç Çevirmenler Yarışması; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde düzenlendi. Yarışmaya 24 üniversiteden 54'ü İngilizce, 16'sı Almanca, 15'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 85 öğrenci katıldı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışmaya İngilizce kategorisinde katılan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nden Aslı Melike Soylu, AB mevzuatından bir metne yaptığı çeviriyle birinciliğe layık görüldü. Türkiye genelinden iddialı isimlerin katıldığı yarışmada büyük başarı elde eden Soylu, ödülünü önümüzdeki günlerde yapılacak törenle alacak.

"Kendime hep güvendim, iyi bir sonuç alacağıma inandım"

Soylu, diğer kategorilerde birinci olan gençlerle birlikte yerleşik AB kurumlarını ziyaret için Belçika'nın başkenti Brüksel'e de gidecek. Soylu, geçtiğimiz yıl Ankara Bilim Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Çeviride Şiir Yarışması'nda da üçüncü olmuştu. Amerika Birleşik Devletlerinden (ABD) şair Robert Frost'un 1915'te yazdığı ‘The Road Not Taken' (Seçilmeyen Yol) adlı şiirin Türkçe çevirisini yapan Soylu, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 100 kişinin katıldığı yarışmada dereceye girmişti.

Genç Çevirmenler Yarışmasının oldukça prestijli ve ciddi bir yarışma olduğunu söyleyen Soylu, “Kendime hep güvendim, iyi bir sonuç alacağıma inandım. Elbette birincilik beni çok mutlu etti. Çevirisini yaptığım metin, teknik ve her detaya dikkatlice odaklanılması gereken bilgileri içeriyordu. Yarışmaya, 1 ay süren disiplinli çalışmayla hazırlandım. Yaptığım çevirinin başarılı bulunması harika bir duygu. Üniversitemde nitelikli eğitim aldığıma, bana sağlanan tüm fırsatları çok iyi değerlendirdiğime inanıyorum. Son dönemde ödüllerim üst üste geldi, bu da benim için ekstra bir motivasyon ve gurur oldu. Bana güvenen, benden desteğini esirgemeyen herkese, üniversiteme, akademisyenlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

İEÜ Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner ise öğrencisi Aslı'yı kutlayarak, bu başarının arkasında takım çalışmasının olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, “Aslı, daha önce de aldığı ödüllerle bizi gururlandıran, her daim iftihar ettiğimiz bir öğrencimizdi. Bölüm olarak daha önce de birçok öğrencimizin Genç Çevirmenler Yarışmasında dereceye girdiğine tanık olduk. Aslı'dan da bu yıl ödül bekliyorduk, öyle de oldu. Aslı, üniversite hayatı boyunca edindiği bilgileri doğru bir şekilde sentezleyerek bu başarıya ulaştı. Bu güzel sonuçta Dr. Öğretim Üyemiz Ilgın Aktener, Araştırma Görevlilerimiz Nazlıgül Bozok ve Aysu Uslu'nun da büyük emeği var. Aslı ve yarışmaya giren diğer iki öğrencimizle yakından ilgilendiler, onları en iyi şekilde yarışmaya hazırladılar. Kendilerine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Aslı'nın çalışma hayatında da yeni başarılara ulaşacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.