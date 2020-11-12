24 yaşında aort anevrizması yüzünden ameliyat oldu, ölümden döndü

Genelde 60 yaş üstü kişilerde görülen aort anevrizması (balonlaşması) henüz 24 yaşında olan Astsubay Ali Etliler'i ameliyat masasına yatırdı. Doğuştan kalp kapağı anomalisi de saptanan Etliler, "küçük kesi kalp ameliyatı" ile hem aort anevrizmasının yol açtığı yaşamsal riskten kurtuldu hem de kalp kapağı değiştirilerek sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Cüneyt Narin, "İman tahtası kemiğini boydan boya açmadan gerçekleştirdiğimiz bu küçük kesi ameliyat yöntemiyle hastamız daha kısa sürede normal yaşamına dönecek" dedi.

İzmir'de yaşayan 3 çocuklu Sezgin- Aydın Etliler çiftinin, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu mezunu oğulları Astsubay Ali Etliler, yaklaşık 4 ay önce çarpıntı ve baş dönmesi şikayetiyle nöroloji uzmanına başvurdu. Baş dönmesi ile ilgili nörolojik bir sorun saptanmayan Etliler, kardiyoloji uzmanına yönlendirildi. Etliler'in kardiyolojik incelemeler sırasında çekilen ilk tomografisinde aort damarında 46 milimetrelik bir genişleme görüldüğünü gözlemlendi.

Ali Etliler, "Spor yapan, sağlık sorunu olmayan biriydim. Her şey 4 ay önce başladı. Üç ay arayla çekilen ikinci tomografide ise anevrizmanın 51 milimetreye ulaştığı saptandı. Kalp kapakçığımda da doğuştan anomali varmış. Kalbimin bana kötü sürprizleri varmış, bilmiyordum. Hayati riskler oluştuğu için ameliyat olmam gerekiyordu. İzmir Kent Hastanesinde Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin'e başvurdum. Her şey yolunda gitti. Uygulanan yöntemle de daha çabuk ayağa kalktım. En kısa zamanımda normal yaşamıma dönüp yine spor yapmayı, gezmeyi çok istiyorum” diye konuştu.

Küçük kesi kalp ameliyatı yapıldı

Öte yandan Ali Etliler'in aort anevrizması görülmesi açısından yaşının epeyce genç olduğuna dikkat çeken İzmir Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Narin şöyle konuştu:

"Hastamızın normalde 3 yaprakçıktan oluşması gereken kalp kapağı (aort kapağının) doğuştan 2 yaprakçıktı. Bu anomali ve sonrasında oluşan 51 mm çaptaki aort anevrizması nedeniyle ameliyat şarttı. Genelde 60 yaş sonrasında gördüğümüz aort anevrizması için hastamız çok gençti. Bilindiği üzere özellikle aort anevrizmasına bağlı yırtılma ve damarın patlama riskinden dolayı, bu tip patolojilerin zaman geçirilmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Hastamız da bu riskleri taşıyordu. Hastamıza klasik göğüs kemiği kesilmesi yerine küçük kesi kalp ameliyat yöntemi uyguladık. Küçük kesi kalp ameliyatları sırasında iman tahtası kemiğinin boydan boya açılmaması, hastaların ağrı yakınmalarının azalmasına, ameliyat sonrası yan yatabilmelerine, erken dönemde egzersiz programına katılabilmelerine, daha kısa zaman içinde sosyal ve iş ortamına geri dönmelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca bu tip ameliyatların sonrasında enfeksiyon ile ilgili komplikasyonlara da daha az rastlanmaktadır. Daha çok kalp kapak ameliyatları, kalp deliklerinin kapatılması, kalp tümörlerinin çıkartılması ve koroner baypas ameliyatları için tercih edilen küçük kesi kalp ameliyatları, günümüzde ilerleyen teknolojik olanaklar ile aort anevrizma ameliyatları için de uygulanabilmektedir. Öte yandan aort anevrizması tamir edilen, kalp kapağı değiştirilen hastamızın sağlık durumu gayet iyi, bu yöntemle daha kısa sürede normal yaşamına dönecek."