‘25 fotoğrafta Kolombiya' sergisi İzmir Ekonomi'de

Kolombiya'nın en ünlü fotoğraf sanatçılarından Hernan Diaz'ın 1959-1990 yılları arasında çektiği 25 fotoğraftan oluşan sergi, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) sanatseverlerle buluştu. Kolombiya'nın kültürünü ve yaşam tarzını yansıtan özel eserlerin yer aldığı sergi, 3 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Kolombiya Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle düzenlenen “25 fotoğrafta Kolombiya” adlı serginin açılışı, İEÜ Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Açılışa, Kolombiya İzmir Fahri Konsolosu Eli Alharal, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İEÜ Mütevelli Heyet Danışmanı (Genel Koordinatör) Prof. Dr. Murat Borovalı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkan Yardımcısı İrfan Erol ve davetliler katıldı. Sergi, Kolombiyalı ünlü sanatçı Hernan Diaz'ın 90'ıncı doğum günü ve 10'uncu ölüm yıldönümü anısına gerçekleştirildi. Alharal, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, Genel Koordinatör Prof. Dr. Murat Borovalı ve İEÜ Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu'na, serginin hayata geçmesine verdikleri destek için plaket takdim etti.

“Farklı bir sanatçı”

Kolombiya İzmir Fahri Konsolosu Eli Alharal, Hernan Diaz'ın sanatıyla farkını ortaya koyan, önemli bir isim olduğunu söyledi. Alharal, “Hernan Diaz, Kolombiya'nın muhteşem insanlarının özünü ve ülkenin manzaralarını yakalamayı başaran, biyografi yazarlarının söylemine göre oldukça farklı bir sanatçı. Birçok uluslararası kuruluşla da özel çalışmalar gerçekleştirdi. Uluslararası ve ulusal sergilerde yer aldı. Viyana Bienali de bunlardan biri. İzmir Ekonomi Üniversitesine, Kolombiya'da 20'nci yüzyılın en önemli ve sembol isimlerinden biri olan Hernan Diaz'ın sergisine ev sahipliği yapma şansı verdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkenin yaşam tarzını ve kültürünü yansıtıyor”

Serginin açılışında konuşan İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, sergideki eserlerin Kolombiya'nın kültürünü ve yaşam tarzını yansıttığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Kolombiya'nın sembol isimlerinden Hernan Diaz'ın sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sergi, üniversitemizden sonra Tayland'a gidecek ve tüm dünyada dolaşmaya devam edecek. Sergideki fotoğrafların büyük çoğunluğu, İzmir'e benzeyen ve dağların denizle buluştuğu liman kentlerinde çekilmiş. Kolombiya halkının kültürünü, sokağını yansıtan fotoğraflar. Oldukça keyifli ve özel eserlerin bulunduğu bir sergi.”