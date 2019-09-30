25 üniversite Kariyer Günü için Torbalı'da stant açacak

Torbalı Belediyesi, lise öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite ve meslek seçiminde destek olmak üzere Torbalı'da Kariyer Günleri düzenleniyor. 7 Ekim'de Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinliğe 25 üniversitenin katılacağı öğrenildi. Bu yıl birincisi gerçekleşecek olan Kariyer Günlerinde, seminerlerde gerçekleşecek. Tüm hazırlıkları ve iş birliği çalışmalarını tamamlanan Kariyer Günlerinin, öğrencilere vizyon kazandırmak, ortaöğretim kurumlarının üniversitelerle iş birliğini artırmak amacı taşıdığı bildirildi. Gün boyunca 10.30-17.30 saatleri arasında katılımcıları bekleyen etkinlik kapsamında gerçekleşecek olan seminerlerin, öğrencilere hedeflerini de belirleyebileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda da ilçede üniversiteyi kazanan gençlere yönelik tercih masası kurduklarını, öğrencilerin doğru tercihler yaparak başta kendilerine sonra ise topluma faydalı birer birey olacaklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Belediye olarak öğrencilerimize her zaman kapımız açıktır. Öğrencilere kanunlar çerçevesinde elimizden gelen her yardımı yapmaya hazırız. Bu kapsamda ilçemizde de bir ilk olan Kariyer Günlerini başlatacağız. Öğrencilerimiz kendini gerçekleştirecekleri bölümlerde okuyarak hem topluma hem kendilerine faydalı olacaktır. Nitekim mutlu bir toplumun temeli mutlu bireylerden oluşur. Bize de bu aşamada üzerimize ne düşüyorsa onlar için yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.