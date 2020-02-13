"25. Yıl Özel Konseri, Gönül Çiçekleri"nde geri sayım

yılı nedeniyle özel konser programı düzenliyor. 16 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Çakabey Kültür Merkezindeki özel konsere, tüm Çeşmeliler davet edildi.

yılını özel konserle kutlayacak. "25. Yıl Özel Konseri, Gönül Çiçekleri" adıyla düzenlenecek konserde, TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Seda Gökkadar, konuk sanatçı olarak sahne alacak. Sunumunu, dernek üyelerinden Nevcivan Bahar Attila'nın yapacağı özel konserde, derneğin Türk Sanat Müziği Korosunu, Öğretim Görevlisi M. Yalçın Öztüfekçi yönetecek.

"Semalara yayıldı o büyülü ses"

Derneğin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle bir açıklama yapan dernek başkanı Arda Gönül, "Güzel beldemiz Çeşme'de amatör koroların mikrofonunun büyülü sesi 1995 yılında Çeşme semalarına yayıldı. Önceleri Çeşme Halk Eğitim Merkezi, ardından Çeşme Belediyesi TSM Korosu ve 1998 yılından beri Çeşme Kültür ve Sanat Derneği olarak artarak, çoğalarak ama doğanın dengesi bazen de eksilerek bu günlere geldik. Her gün yeniden her gün yenilenerek devam ediyoruz yolculuğumuza. Türkiye' de ve Sakız Adası'nda verdiğimiz konserlerle adımızı daha da büyüterek duyurduk ve semalara yayıldı o büyülü ses" dedi.

"Müzik otoriterleri, amatör korolar arasında ilk 10'da yer aldığımızı söyledi"

Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu olarak çeşitli radyo ve TV programlarına katılıp çok değerli konserler verdiklerini belirten Gönül, "Müzik otoritelerinin söylediğine göre amatör korolar arasında ilk 10'da yer alan koromuz, çeşitli mesleklerden ve yaş gruplarından oluşan, Çeşme' de yaşayan kişilerin katılımıyla çok başarılı işler yapmaktadır. Program sunuculuğu 1995 yılından beri Nevcivan Bahar Attila tarafından yapılmaktadır. Bahar ve kış konserleri, Sevgi Bahçesi, Gönül Sayfası, Şarkı Söylemek Lazım, Şarkılar Söylüyoruz, Aşklar ve Şarkılar, Güfteler ve Besteler, Bir Başkadır Şarkılar, Rumeli'den Esintiler ve Sevda Şarkıları, Sevdanın Nağmeleri, Sadettin Kaynak Özel Konseri, Hayat Bir Şarkıdır, Hicaz Eserler ve Alaeddin Yavaşça Şarkıları, Son 20 yılda Yaşamış Bestekarlar, 20. Yıl Özel Kış ve Yaz Konserleri, Aşkın Nağmeleri, Ritim Tutuyor Sevdalar, Aşk; aşk İçinde, Ah Bu Şarkılar bugüne dek hazırlanan programlar. Şimdi de 25. Yıl Özel Konseri olarak Gönül Çiçekleri Programı ile sanatseverlerin huzurlarında oluyoruz" diye konuştu.