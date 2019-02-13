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250 bin liralık gümrük kaçağı cinsel içerikli haplar ele geçirildi

İzmir’de, cinsel içerikli hap ve ürün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon kapsamında piyasa değeri 250 bin lira olan 4 bin 937 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

İzmir'de, cinsel içerikli hap ve ürün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon kapsamında piyasa değeri 250 bin lira olan 4 bin 937 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği, İzmir il genelinde cinsel içerikli hap ve ürün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma yaptı. Ekipler, yapılan istihbari ve saha çalışmalarıyla harekete geçti ve operasyonun düğmesine bastı.


Operasyonda, 4 bin 937 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda ayrıca N.Z. (44), H.Z. (23), N.G. (30) ve M.Y. (53) isimli şahıslar da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. El konulan cinsel içerikli ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu öğrenildi.

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