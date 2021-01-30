250 hane yıllar sonra kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıllardır sağlıklı ve kesintisiz içme suyu talebi bulunan Bornova'nın Gürpınar Mahallesinde, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları inceledi. İki hafta içerisinde tamamlanması öngörülen çalışmaların ardından mahallelinin su sorunu tamamen çözülmüş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova'nın Gürpınar Mahallesinde İZSU Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Soyer, çeşitli sorunlar nedeniyle yeterli miktarda içme suyu alamayan mahalledeki çalışmalar hakkında İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin sevgi gösteriyle karşıladığı Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ eşlik etti.

“Tüm hanelere su vereceğiz”

Çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 250 civarında hanenin su sıkıntısı yaşamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi. İzmir gibi bir metropolde bunun kabul edilebilecek bir durum olmadığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Arkadaşlarımız iyi bir çözüm üretti. İki hafta içerisinde 250 hanenin tamamına suyu vereceğiz” dedi. Bölgede farklı ihtiyaçların bulunduğuna da dikkat çeken Soyer, şunları söyledi: “Mahalle sakinlerinin bir takım ihtiyaçları var. Yavaş yavaş onları da yapacağız. Burada herkese sahip çıkacağız. Göreve başlarken 'Arka sokaklar önceliğimiz' dediğimiz şey, işte bu. Onun için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”

Çalışmalar 20 günde tamamlanacak

Yaşanan sorunlardan dolayı geçmiş yıllarda altyapı çalışmalarının yürütülemediği bölgede yaşayanlara yeterli miktarda su verilemiyordu. İZSU Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlıklı ve yeterli içme suyu vermek için 28 Ocak'ta hat döşeme çalışmaları başladı. 20 gün içerisinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından, abonelik şartlarını sağlayan mahalle sakinlerine içme suyu verilmeye başlanacak.