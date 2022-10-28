250 öğrenci cumhuriyetin 99'uncu yılında aynı anda zeybek oynadı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Fatih İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri, cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 250 kişilik ekip kurarak aynı anda zeybek oynadı. Öğrencilerin çalışması katılımcılar tarafından alkış aldı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüpraş Halk Eğitim Merkezi, cumhuriyetin ilanının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle iş birliği yaparak 250 öğrenciyi bir araya getirdi. ‘Sanat sevgi ile başlar' projesi çerçevesinde 250 öğrenci, 6 ay boyunca zeybek eğitimi aldı. Okulun müzik öğretmeni Cem Arar ve öğrencileri, yaklaşık 6 aylık hazırlık sürecinin ardından çalışmalarını tamamladı. Son provalarını yapan öğrenciler, cumhuriyetin 99'uncu yılında hep birlikte zeybek oynadı. Okul bahçesinde ve park alanında toplamda 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen koreografi, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin performansı, vatandaşlardan alkış aldı.