28 yaşındaki polisin ölümüne neden olan sürücünün kanında uyuşturucuya rastlandı

İzmir'de kontrol noktasında görev yapan 28 yaşındaki polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davaya gönderilen Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı ve aracı normal bir şekilde sevk ve idare edemeyeceği belirtildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarparak ölümüne neden olan Sedat A.'nın (28) yargılanmasına devam edildi. İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Sedat A. katılmazken, Keleş ailesinin avukatı hazır bulundu. Geçtiğimiz duruşmada Adli Tıp Kurumundan sanık Sedat A.'nın olay anında uyuşturucu etkisinde olup olmadığı yönünde istenen raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, Sedat A.'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı ve aracı normal bir şekilde sevk ve idaresinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Hakim, olayda taraftarın kusuru bulunup bulunmadığına dair bir uzman tarafından rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

19 Kasım 2018'de Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana gelen kazada, 43 DA 218 plakalı panelvan minibüsü kullanan Sedat A., yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş'e aracıyla çarptı. Ağır yaralanan Keleş, 8 gün boyunca yaşam savaşı verdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Sedat A.'nın kan ve idrar tahlillerinde uyuşturucu hap ve esrar kullandığı belirlendi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Sedat A. avukatının itirazı üzerine serbest bırakılırken, hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.