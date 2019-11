29 Ekim kutlamaları İzmir'de geç saatlere kadar sürdü

yıl dönümü İzmir ve ilçelerinde coşkuyla kutlandı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinlik ve konserlerle kutladı.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Balçova'da binlerce kişinin katıldığı kortej ile gece geç saatlere kadar sürdü. Balçova Belediyesi'nin düzenlediği büyük Cumhuriyet Kortejine katılan binlerce vatandaş, Sakarya ve Ata Caddeleri'nde marşlar söyleyerek ellerinde bayraklar ile yürüdü. Evlerinin balkonlarındaki vatandaşların katılımı ile Balçova Caddeleri kırmızı beyaza boyandı.

Yürüyüşün sonunda vatandaşlara seslenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Cumhuriyet söz konusu olduğunda, Atatürk söz konusu olduğunda, vatan söz konusu olduğunda bizler Balçova'da tek yürek oluruz. Cumhuriyet demek; bağımsızlık ve özgürlük demek. Cumhuriyet için gerekirse canımızı vereceğiz; ama asla Cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. Konuşmanın ardından ise Ata Caddesi girişinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Menderes'te 29 Ekim coşkusu

Menderes'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı Özdere Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Özdere'de yer alan derneklerin organize ettiği cumhuriyet kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalara Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.

Gecede Atatürk'ün sevdiği şarkılar Menderes Halk Eğitim Merkezi Özdere Türk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirildi. Türk halk oyunlarının gösterileri de geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Cumhuriyet'in 96. yılını ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, 96 yıl önce bugün ilan ettiği cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer; bizleri ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Cumhuriyete ve onun kazanımlarına sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir" şeklinde konuştu.

Gençlerden Nif Dağı'na dev Türk bayrağı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Buca Belediyesi'nin gençlik merkezleri öğrencileri Nif Dağı'na doğa yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurun ardından zirveye ulaşan gençler, dev Türk bayrağı açarak alana 96'ncı yıla özel çam fidanları dikti. Etkinliğe yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Nif Dağı zirvesine ulaşan gençler, “İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Gençler cumhuriyete yürüyor” yazılı pankartta açtı.

İZTO'da cumhuriyet coşkusu

İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nda, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünü coşku içinde kutladı. İzmir Ticaret Odası Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna; Bornova Belediye Başkanı Dr.Mustafa İduğ, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile eşleri katıldı.

Resepsiyon salonunun kırmızı beyaz Türk Bayraklarıyla süslendiği gecede, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kırmızı ışıklarla renklendirilen İzmir Ticaret Odası binası ,da Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bitiren kent olarak İzmir'in, Atatürk için her zaman özel bir anlam taşıdığını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu sevgi ve güvenin İzmir'in sorumluluğunu bir kat daha arttırdığını ifade belirtti.

Özgener şöyle konuştu:

"İzmir, Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman özel ilgi gösterdiği bir kenttir. Yaşadığı dönemde en çok ziyaret ettiği, halkıyla en içten sohbetlerde bulunduğu, konuşmalarında, anılarında sık sık övdüğü kent olmamız rastlantı değil. 1925 yılındaki bir ziyaretinde "Ben bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim" sözlerinde belirttiği gibi onun mirasına sahip çıkacağımızdan emin olduğu için kentimize her daim süren bir sevgi beslediği açıktır. Özel bir kentte yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, hayatımızın büyük bir bölümünü geçiriyoruz. Şanslıyız. Bize Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlığımızı, cumhuriyetle uygarlığı hediye eden bir lider ve arkadaşlarının kurduğu bir ülkede yaşıyoruz. Elbette, şanslı olduğumuz kadar büyük bir sorumluluğu da hep beraber taşıyoruz. Onun fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatma, geliştirme, yeni kuşaklara aktarma gibi çok önemli bir görevimiz var. Çok değer verdiği ve sevdiği bir kentin halkı olarak, aslında bize düşen, tıpkı O'nun yaptığı gibi geleceği düşünmektir. Atatürk'ün, insanımız için kurduğu hayalleri nasıl gerçeğe çevirebileceğimizi, ülkemiz için çizdiği yolu nasıl daha da ileri götürebileceğimizi planlamak ve gereğini yapmaktır. Birçok konuşmasında belirttiği gibi, Atatürk'ün bizlerden beklediği, hamaset ve geçmişe özlem değil, geleceğe bakmak ve ülkeyi ileri götürmektir. Ülke olarak daha da ileri gittiğimiz, her yıl İzmir'imizin yeni başarılarını kutladığımız, nice 29 Ekim'ler diliyorum" dedi.

Gecenin sonunda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 29 Ekim pastasını kadınlarla birlikte kesti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan İZTO heyeti, 29 Ekim sabahı da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. İZTO heyeti, Atatürk ve Türk Bayrakları ile törende yer aldı.