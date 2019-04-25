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3 bin kişilik Çanakkale kafilesi 27 Nisan'da yola çıkacak

İzmir’de, Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyaretlerinde beşinci kafile 27 Nisan 2019 Cumartesi gecesi yola çıkacak.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyaretlerinde beşinci kafile 27 Nisan 2019 Cumartesi gecesi yola çıkacak.


Aliağa Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında “Ecdada Gidiyoruz” sloganı ile düzenlediği “Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada” ziyaretlerinin bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek. Her seferinde yoğun ilgi gören ziyaretlerde bu yıl 11 bin Aliağalı, büyük Türk destanının yazıldığı toprakları yakından görme imkânı buldu.


Mart ayında başlayan ziyaretler ile bugüne kadar dört kafile Çanakkale Şehitlik ziyaretinde bulundu. Bir buçuk ayda 11 bin Aliağalının ziyaret ettiği Çanakkale Şehitliği için hafta sonu 3 bin Aliağalı'nın daha ziyarette bulunacağı belirtildi. Beşinci kafile ile birlikte Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret eden kişi sayısının 14 bine ulaşacağı öğrenildi.

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