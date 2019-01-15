"3 Erbil 3 Bakış" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Konak Belediyesi Nazım Hikmet Güzelyalı Kültür Merkezi'nde, Devrim Erbil ile kendisi gibi ressam olan kızları; Çiğdem Erbil ve Renk Erbil'in "3 Erbil 3 Bakış" isimli karma resim sergisi sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

"3 Erbil 3 Bakış" isimli karma resim sergisi, Konak Belediyesi Nazım Hikmet Güzelyalı Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Devrim Erbil ile kendisi gibi ressam olan kızları; Çiğdem Erbil ve Renk Erbil tarafından açılan sergi, ziyaretçiler tarafından beğenildi.

Resmin şairi olarak da bilinen, Türk resim sanatında soyut anlatımın en güçlü isimlerinden biri olan Devrim Erbil, serginin açılış konuşmasında Konak'ta sıcak ve samimi bir şeklide karşılandığı için teşekkür ederek, "Resimlerim pek çok yerde görülüyor, beğeniliyor. Demek ki anlayanlar sanat yönünden değerlendiriyor. Türkiye'de sanat eğitiminin çok temelleri olmadığını düşünürsek, diğer seyredenlerin de içinde küçük bir telin ona ses verdiğini, dokunduğunu hissediyorlar ki bana sıcak sevgi gösteriyorlar. Sizlerin gözünde, bakışlarında da o sıcak sevgiyi görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.

Renk Erbil'in yurt dışında olması nedeniyle katılamadığı serginin açılışına Devrim Erbil Çiğdem Erbil ile katıldı. Farklı boyutlarda 40 eserden oluşan karma sergi, 4 Mart tarihine kadar Güzelyalı Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.