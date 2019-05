3 Fidan Bayraklı'da anıldı

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Fidan anma etkinliğinde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Deniz'leri anmak sadece nostaljik şeyler söyleyip, sloganlar atıp sonra unutmak demek değil. Asıl olan Deniz Gezmiş mirasına sahip çıkmaktır. İşçinin, emekçinin, çalışanın haklarına sahip çıkmak. Uyuşturucuyla mücadele etmek. Çocukları okutmak, her mahalleye kreşler kurmak, eğitim merkezlerini çoğaltmak, Bayraklı'yı hep birlikte yönetmek. Çünkü Deniz demek; başka bir sevda demek, başka bir coşku demek” diye konuştu.

Türkiye'deki gençlik hareketinin en önemli temsilcileri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ölümlerinin 47'nci yılında Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. 3 fidan anısına heykelleri önüne karanfiller bırakıldı, parka çam fidanları dikildi. Bayraklı Yamanlar Mahallesi'ndeki Nafiz Gürman Rekreasyon alanında bulunan 3 fidan heykeli önünde düzenlenen etkinliğe Başkan Sandal'ın yanı sıra, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, gazeteci-yazar ve İzmir 68'liler platformu Başkanı Okan Yüksel ile vatandaşlar katıldı.

“Yolumuz Deniz'lerin yoludur”

Bir yerel yönetici olarak hep birlikte Deniz Gezmiş mirasına sahip çıkacaklarını dile getiren Başkan Sandal, “Farklı ortamlarda bize siyasal mücadeleyi anlatan, neyin nasıl olacağını söyleyen arkadaşlarımızı da burada görmek isterdik. Asıl olan şey her 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş'i anmak değil. Bir yerel yönetici olarak bizim üzerimize düşen, Deniz Gezmiş mirasına sahip çıkmak. İşçinin, emekçinin, çalışanın haklarına sahip çıkmak. Uyuşturucuyla mücadele etmek. Çocukları okutmak, her mahalleye kreşler kurmak, eğitim merkezlerini çoğaltmak, Bayraklı'yı hep birlikte yönetmek. Çünkü Deniz demek; başka bir sevda demek, başka bir coşku demek. Deniz demek; bizim yüreğimiz, ışığımız, her türlü yılgınlığa karşı sırtımızı yasladığımız değer demek. Deniz Gezmiş demek; Hakkari demek, Zap demek, 6. filoya karşı başkaldırı demek. Meydanlarda halkı için mücadele eden demek. Biz bu onurlu mücadelenin kesinlikle arkasındayız. Bizim Deniz Gezmiş mirasından anladığımız budur. Bir yerel yönetici olarak üzerimize ne düşüyorsa çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra da rehberimiz; bize onurlu bir yol gösteren, direnç yolunu gösteren, bu ülkenin tam bağımsızlığı için mücadele etmemizi söyleyen Deniz'lerin yoludur. Bundan kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın” dedi.

“Omuz omuza birlik olalım”

Yeni sürecin Bayraklı'da topyekün halkın yeniden örgütlenme mücadelesi olduğunu belirten Sandal, “Bayraklı'da bu dönem Deniz'lerin mirası neyi gerektiriyorsa, hangi ahlakla duruşla mücadele edeceksek, vatandaşa nasıl hizmet edeceksek onu yapacağız. İşçimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yanında olacağız ve bunlarla ilgili mücadeleyi hep beraber yapacağız. Budan sonraki süreçlerde Deniz'lerin mirasını çocuklarımıza nasıl aktarırız, 12 Eylül sonrası içi boşaltılan bu siyasal süreçlerde sağda solda naralar ve nutuklar atanlara nasıl davranacağımızı gelin laflarımızla değil, icraatlarımızla gösterelim. Öyle yapalım ki; ekonomik koşulları yerinde değil diye çocuklarımız eğitim ve öğretim hakkından mahrum kalmasınlar, bu kentte hiçbir arkadaşımız bu kentte yatağa aç girmesin, gelin, bu kent için ne yapabiliyorsak rol model olup hep birlikte el birliğiyle omuz omuza birlik olalım” diye konuştu.

Deniz'leri anmak

“Deniz'leri anmak, sadece 6 Mayıs'ta nostaljik şeyler söylemek, birkaç slogan atıp, bunu unutma işi değil” diyen Başkan Sandal, “Bu çizgiden saptığımız her noktada bizi eleştirmenizi onurlu bir davranış olarak görürüz. Size söz veriyorum. Bu yol bizim yolumuz ve bu yoldan ayrılmayacağız, sapmayacağız, dönmeyeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Biz hiç yenilmedik”

68'liler Platformu Başkanı Gazeteci-Yazar Okan Yüksel ise, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını şiirler okuyarak andı. Yüksel, “Deniz'ler Mahir'ler, İbo'lar, Aydın Ertenler, bizlere soylu bir miras ve onurlu bir görev bıraktılar. Biz 68'liler olarak hiç yenilmedik, hiç teslim olmadık, ağlamadık. O günlerden bugünlere yine görevimizin başındayız. Türkiye'yi faşizme ve yobazlara teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Sandal, anı defterine yazdı

Başkan Sandal konuşmaların ardından anı defterini imzalayarak şu ifadelere yer verdi:

"Üç fidan, üç bilinç, üç yurtsever cesur devrimci Bir uzun yoldu yürüdüğünüz... Memleketin okullarına, fabrikalarına, tarlalarına, kalplerine uğradınız durak durak... Tam bağımsızlık, antiemperyalizm şiarıyla yürüdünüz adım adım Geçtiğiniz her noktaya aydınlığın, devrimciliğin tohumlarını serpiştirdiniz. Sizi bu memleketin kalbinden ve bilincinden dar ağaçlarıyla koparabileceklerini sandılar, siz fidan oldunuz, yüz binlerce fidana ardınızdan yetişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık ülküsünün peşinde, daha eşit, daha adil, daha özgür bir memleket ve başka bir dünya mümkün diyenler var. Sizlerin mirasıdır bu, sizlerin ve sizler gibi nice yiğit devrimcinin Bugün Bayraklı'da sizleri anmak için toplanmış buluyoruz. Sizi asla unutmadığımızı, unutmayacağımızı tekrar tekrar hatırlatmak için bir aradayız. Bayraklı sokaklarında, caddelerinde, parklarında, meydanlarında sizleri yaşatmak için birlikteyiz. Bu memlekete olan sevginiz ölümden de öte bir sevgiydi. Aynı sevgiyle bizler de Bayraklı için, İzmir için, memleket için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Daha eşit, daha özgür, daha adil bir Türkiye umuduyla anılarınız önünde saygıyla eğiliyorum."