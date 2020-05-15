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3 haftada 312 bin kişilik iftar paketi dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Biz Varız dayanışması kapsamında Ramazan ayının başlangıcından bu yana 312 bin kişilik iftar paketi dağıttı.

Bu paketlerin 241 bin kişilik kısmını, dayanışma kapsamında dağıtılmak üzere hayırseverler aldı. İftar Sofrası için bağış toplanması ve yemek dağıtımı bayrama kadar sürecek.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında 3 haftada 312 bin kişilik iftar yemeği dağıtıldı. Hayırseverler de Halkın Bakkalı üzerinden 241 bin kişilik İftar Sofrası alarak dayanışmaya destek oldu. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu yıl Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulamaması üzerine Büyükşehir, dayanışmayı İftar Sofrası'yla daha da büyütmüştü.



Bayrama kadar sürecek


Ramazan ayının ilk günü başlatılan İftar Sofrası'nda bağış toplanması ve yemek dağıtımı bayrama kadar sürecek. Dayanışma kapsamında iki kişilik İftar Sofrası 20 liraya alınabiliyor. Satın alınan paket, desteğin uygun görüldüğü semtlerde Büyükşehir'e bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. ekipleri tarafından evlere ulaştırılıyor. İftar paketinde tarhana çorbası, Urla kavurma, günlük olarak değişecek şekilde bulgur, pirinç pilavı ya da makarna, içinde hurma, siyah-yeşil zeytin, bal ve reçel olan iftariyelik ve iki ekmek bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan nedeniyle günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor.

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