3 ilçede de başkanlar koltuklarını devretti, İZTO'da Çocuk Meclisi oluşturuldu

İzmir'deki Karşıyaka, Balçova ve Buca belediye başkanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuklarını minik başkanlara devretti. İzmir Ticaret Odası (İZTO)'da, bayrama özel olarak ilk kez bir “Çocuk Meclisi” oluşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kamu kurumlarında çocuk başkanlar, bir günlüğüne makam koltuklarına oturdu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Karşıyaka Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Baran Aydeniz'e devretti. Bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği için farklı ülkelerden kente gelen yabancı çocuklar da Başkan Tugay'ın konuğu oldu.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Başkan Tugay, “Bugün bizim milli egemenlik günümüz. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu günü aynı zamanda çocuklarımıza bayram olarak hediye etti. Dünyadaki tek çocuk bayramı bugün. Bununla gurur duyuyoruz. Karşıyakamıza geldikleri ve bu bayramı bizlerle paylaştıkları için tüm konuk çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın arasında gelişen dostlukların, gelecekte dünyamıza barış ve hoşgörü getireceğine inanıyorum” dedi.

Makamdaki törenin ardından, Karşıyaka Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve Şehit Astsubay Hilmi Öz İlkokulu'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'ne giriş gün boyunca -tüm çocuklar için ücretsiz- yapıldı ve renkli etkinlikler düzenlendi.

Küçük başkanın çevre hassasiyeti

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle Balçova Belediye Başkanlığı makamını devralan Kayra Münir Yoldaş, çevre konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın koltuğunu bir günlüğüne devralan 80. Yıl Orhangazi İ.Ö.O. 4. Sınıf öğrencisi Kayra Münir Yoldaş, çocuklar ile ilgili yatırımların artarak devam etmesini istedi. Yeşil alanların artırılmasını isteyen Kayra Münir Yoldaş, “Çevre ile ilgili çok çalışılmasını istiyorum. Yeşil alanların artırılmasını ve okulların etrafında tehlikeli araç süren sürücülerin uyarılmasını” dedi.

Küçük başkanın istekleri ile tek tek ilgilenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, “Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği çocuklarımız için hepimizin sorumluluğu var. Merkezi hükümet, biz yerel yöneticiler, eğitimciler ve veliler el birliği ile çalışarak çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmakla görevliyiz. Biz Balçova'da bunun için çok çalışacağız. Onlar için hem oyun alanları hem de yeni aktivite alanları çalışmalarımız var” diye konuştu.

Başkan Fatma Çalkaya, daha sonra küçük başkana nutuk ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Kılıç da koltuğunu devretti

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ali Rıza Efendi İlkokulu 3D sınıfı öğrencisi Ege Gök ve pırlanta merkezlerinde eğitim gören 3-6 yaş gurubu minik çocukları makamında ağırladı. Çocuklar, cumhuriyeti anlatan birbirinden renkli resimlerini Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'a hediye etmek için birbiriyle yarıştı.

İlk icraat kitap müzesi

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Kılıç, başkanlık koltuğunu Ali Rıza Efendi İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi Ege Gök'e emanet etti, Buca için projelerini dinledi. Heyecanla Buca Belediyesisi'nin başkanlık koltuğuna oturan Ege Gök, ilk icraatının Buca'da kitap müzesi kurmak olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlk icraatım olarak kitap müzesi kurmak istiyorum. Biz çocukların okullarına daha güvenli ulaşması için okul önlerine üst geçit yapmak ve her mahalleye çocuk oyun alanları oluşturmak da projelerim arasında.”

Çocukların taleplerini dikkatle dinleyip, not aldıran Başkan Kılıç, temsili başkan minik Ege'ye Ulu Önder Atatürk'ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk'u hediye etti. Başkan Kılıç, “Belediye olarak yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın çok daha iyi koşullarda eğitim görmeleri, daha yaşanılır bir Buca'da hayatlarını idame ettirebilmeleri adına var gücümüzle çalışacağız. Bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, çağın gereklerine uygun olarak kendilerini yetiştirip, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracaklarına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır. Bu gün değerli yavrularımız ağırlamaktan da ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

İZTO'da Çocuk Meclisi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak ilk kez bir “Çocuk Meclisi” oluşturdu.

Meclis'te yapılan koltuk devrinin ardından çocuklar, tüm yönetim kademelerindeki koltuklara oturarak meclisi yönetti.

Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan İZTO Çocuk Meclisi, renkli görüntülere sahne oldu. 2-13 yaş aralığındaki 121 çocuktan oluşan mecliste, toplantı boyunca yönetim kademesindeki tüm koltuklar çocuklara devredildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in koltuğuna 7 yaşındaki Atlas Özmen oturdu. İleride savcı olup adalet dağıtmak istediğini belirten Minik Atlas'ın ilk talimatı da, “Herkes çalışsın” oldu. İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın koltuğuna da 6 yaşındaki Ali Kaan Karataş oturdu. Meclisin açılışını yapan küçük başkan, “23 Nisan herkese kutlu olsun” dedi.

Toplantıda ayrıca, İZTO yönetim kurulu üyelikleri ve meclis divan üyeliklerinin koltuk devirleri yapılarak çocuklara teslim edildi.

Her 23 Nisan'da geleneksel olarak koltukların çocuklara devredildiğini hatırlatan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Aslında, gerçekte koltuklar zaten onların, biz emanetçiyiz. Bugün burada bulunan çocuklarımız ülkemizin, geleceğimizin gerçek sahipleri” diye konuştu.

Meclis'teki çocuklara da seslenen Özgener, "Sizin o heyecanlı gülüşleriniz, gözlerinizdeki parlak ışık Atamız'ın belirttiği gibi bizlerin yolunu aydınlatan ikbal ışığımız olacak. Günlük başarılarımız, ticarette ekonomide yarattığımız değerler, değişimler 'yükselen yeni nesillere' aktarılmıyorsa kalıcı olmaz, etkileri zayıf kalmaya mahkumdur. Atamız, 23 Nisan gününü çocuklarımıza armağan ederken kuşkusuz hepimize aslında büyük sorumluluk gerektiren bu gerçeği hatırlatmak istiyordu" diye konuştu.

Özgener ayrıca, Çocuk Meclisi'nde yer alan ve 23 Nisan gibi anlamlı bir günde doğan minik Tuana Kılıç ile İZTO Meclis Üyesi Levent Bendeş'in doğum günlerini kutladı.

Toplantının sonunda, meclise katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi.