3. İzmir Körfez Festivali yelken yarışlarıyla başladı

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen alan 'İzmir Körfez Festivali' renkli görüntülerle başladı. Festivale heyecan katan yarışların ilkinin başlangıç düdüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çaldı. Ekibinin tamamı sadece kadın yarışçılardan oluşan Cygnus teknesi ile yarışlara katılan Başkan Soyer, iddialı mesajlar verdi.

İzmir Arkas Körfez Yarışı ile Karşıyaka Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleşen yelken yarışlarının yanı sıra kano ve kürek yarışlarıyla da İzmir Körfezi şenlendi. Festival kapsamındaki rekabet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlangıç düdüğünü çaldığı kano yarışlarıyla başladı.

Yarışlara 47 tekne, yaklaşık 400 yelkenci, 160 kanocu ve 160 hareketli salma sınıfında (centreboard) sporcu katıldı. İzmir için çok güzel bir gün yaşandığını belirten Soyer de, yarışlara bizzat katılacak olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Kadınların spor yapmaya özenmesini ve daha çok kadının yelken yapmasını özendirmek ve konuya dikkat çekmek için kadın yarışçılarla yarışmayı tercih ettiğini belirten Soyer, "Körfez bugün o hep arzuladığımız görüntülere sahne olacak. Sadece 3-4 gün değil Körfez'in her gün böyle yelkenlilerle dopdolu olmasını istiyoruz. Bu festivalin amacımıza büyük katkı sağlayacağına ve hedefimize birkaç yıl içinde tam anlamıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle olursa kentin ekonomik anlamda gelişeceğini de düşünüyorum. Seneye bu festivali uluslararası hale getiriyoruz. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde bu hikayeyi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yelken sporunun sadece sahilde yaşayanların yapacağı bir spor olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen Soyer, "Arka sokaklardaki çocukların da denizle buluşmasını sağlamak zorundayız. Hepimize iş düşüyor. Biz o çocukları denizle, yelkenle ne kadar çok buluşturabilirsek kentin refahını da o kadar büyüteceğiz. Buna sadece bir festival olarak bakmıyoruz" diye konuştu.

Soyer de yarıştı

Onlarca yatın mücadele ettiği İzmir Arkas Körfez Yarışında bu yıl sürpriz bir yarışmacı vardı. Soyer, bu zorlu yarışa katılan ekipler arasında yer aldı. Tamamı kadın yarışçılardan oluşan Cygnus teknesine destek vermek üzere ekibe katılan Başkan Soyer, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İzmir Körfezi Festivali kapsamındaki yarışların, Gündoğdu'da kurulan Hilltown Seyir Terası, Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arası, Göztepe Vapur İskelesi, Konak Pier ve Konak Vapur İskelesi'ne kadar olan bölge ile Alaybey'den Bostanlı Vapur İskelesi'ne uzanan sahil boyunca izlenebileceği ifade edildi. İzmirlilerin, #İzmirPupaYelken etiketiyle de İzmir ve Körfez'in renkli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak festival etkinliğini dünyaya duyurabileceği aktarıldı.

Öte yandan, İzmir Arkas Körfez Yarışının galibi iki günlük zorlu mücadelenin ardından 29 Eylül Pazar günü belli olacak. Şampiyonlar kupasını Tarihi Havagazı Fabrikasında Tunç Soyer ve Bernard Arkas'ın ellerinden alacak. Festival aynı akşam düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacak.