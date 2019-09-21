3 kilometrelik festival pastası yapıp rekor kıracaklar

İzmir'de düzenlenecek festivalde, dünyanın bir çok bölgesinin pasta şeflerinin bir araya gelmesi beklenirken, etkinlikte 3 kilometre uzunluğunda hazırlanacak dünyanın en büyük pastası ile rekor kırılması hedefleniyor.

Kültürpark'ta gerçekleşecek PASTART İzmir Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali için artık geri sayım başladı. 27-29 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, dünyanın pek çok ülkesinden pastacılar bir kentte buluşacak. 10 ülkeden şeflerin konuk olacağı etkinliğe, yerli-yabancı bin 500'ü aşkın pasta şefi ve ustasının katılması beklenirken, festival, söyleşiler ve atölyeler ile renklenecek.

Öte yandan, festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı tam 3 kilometre uzunluğunda olması planlanan festival pastası ile dünya rekoru kırılması amaçlanıyor. Kültürpark'a kurulacak özel bir stantta yapılacak festival pastası için bin 500'ü aşkın pasta şefi ve 500'e yakın pastane birlikte çalışacak. Rekor pastasının final bölümünü Otizmli bireyler hazırlayacak.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, festivale ilişkin 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini bildirdi. Yenice, “Amacımız; Türk mutfağının en güçlü olduğu alanlardan biri, unlu mamullerdeki lezzet zenginliğini bir kutlama ile kanıtlamak ve ihraç ürünleri yelpazesine taşımak. 81 ilimizde 104 ihtisas odası ve 130 bini aşkın işletme ile sektörün Türkiye'deki anayasal yetki ve sorumluluk sahibi en büyük esnaf temsilcisi olan federasyonumuz, tedarikçi firmalarıyla birlikte bir büyük aile. Ekonomik değeri 65 milyar dolara ulaşan sektörümüzün artık ihracata yönelen bir vizyona sahip olması gerekiyor. İzmir'i seçmemizin nedeni ise festivalimizin temel özelliği ile bütünleşmesi, Türk mutfağının modern kanadı pastacılık ile geleneksel kanadı tatlıcılığı birlikte sunacağız. İzmir'in bu konuda en uygun il olduğunu düşünüyoruz. 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. İzmir ve çevre illerden vatandaşlarımızın festivalimize yoğun ilgi göstereceğini umut ediyoruz" dedi.

İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen de, “Pastacılar, lokmacılar, boyozcular, gevrekçiler, şekerciler, dondurmacılar, börekçiler, gözlemeciler İzmir lezzetlerini üreten herkes, hepimiz burada olacağız. İnanıyoruz ki İzmir yeni bir marka değere kavuşacak” dedi.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festivalin sosyal sorumluluk faaliyetini ise ödüllü Elele Cafe projesiyle dikkati çeken Anadolu Otizm Vakfı gerçekleştirecek.