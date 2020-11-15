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3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Karşıyaka: 0

Karşıyaka, 3.

Lig 3. Grup 9. haftasında deplasmanda Çarşambaspor ile golsüz berabere kalarak puanını 18'e yükseltti.


Misli.com 3. Lig 3. Grub'un 9. hafta maçında Karşıyaka, Çarşambaspor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelede, İzmir temsilcisinde 66. dakikada Hakan Kuş'un şutunda top direkten oyun alanına döndü. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı. Bu sonuçla Karşıyaka, ligdeki 8. maçında 3. beraberliğini almış oldu. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan yeşil-kırmızılı takım, 18 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

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