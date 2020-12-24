3. Lig: Karşıyaka: 0 - Altındağspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'un 15. haftasında Altındağspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Murat Ercan, Recep Korkmaz, Yunus Çiftçi
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Metin Peker, Muhammet Öztekin, Mustafa Aşan (Caner Cengiz dk. 86 ?), Arif Cılak (İlyas Kahraman dk. 75), Namık Çelik (Özkan Duman dk. 55), Anıl Çıracı, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Battal Demirbilek (Batuhan Kara dk. 55)
Yedekler: Mehmet Aksoy, Cihan Ethemoğlu, Mustafa Çalışkan
Teknik Direktör: Soner Tolungüç
Altındağspor: Süleyman Çamlıca, Kaan Uykur, Furkan Ünsal (Gürkan Alver dk. 65), Ali Eren Demirkol, Emre Toptan, Bayram Can Alyurt, Gökhan Şahin, Emrah Sürücü, Alperen Doğan (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 90 ?), Tunahan Akpınar (Fatih Karslı dk. 46), Ercan Güneri (Furkan Güneş dk. 46 (Hamit Kargın dk. 83 ?)
Yedekler: Melikhan Kasım Kılıçarslan, Utku Kahyaoğlu
Teknik Direktör: Metin Akpunar
Sarı kartlar: Anıl Çıracı, Hakan Kuş, Batuhan Kara, Caner Cengiz (Karşıyaka), Fatih Karslı, Hamit Kargın (Altındağspor)