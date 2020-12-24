İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. Lig: Karşıyaka: 0 - Altındağspor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 15. haftasında Altındağspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibiyle golsüz berabere kaldı.



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Murat Ercan, Recep Korkmaz, Yunus Çiftçi


Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Metin Peker, Muhammet Öztekin, Mustafa Aşan (Caner Cengiz dk. 86 ?), Arif Cılak (İlyas Kahraman dk. 75), Namık Çelik (Özkan Duman dk. 55), Anıl Çıracı, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Battal Demirbilek (Batuhan Kara dk. 55)


Yedekler: Mehmet Aksoy, Cihan Ethemoğlu, Mustafa Çalışkan


Teknik Direktör: Soner Tolungüç


Altındağspor: Süleyman Çamlıca, Kaan Uykur, Furkan Ünsal (Gürkan Alver dk. 65), Ali Eren Demirkol, Emre Toptan, Bayram Can Alyurt, Gökhan Şahin, Emrah Sürücü, Alperen Doğan (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 90 ?), Tunahan Akpınar (Fatih Karslı dk. 46), Ercan Güneri (Furkan Güneş dk. 46 (Hamit Kargın dk. 83 ?)


Yedekler: Melikhan Kasım Kılıçarslan, Utku Kahyaoğlu


Teknik Direktör: Metin Akpunar


Sarı kartlar: Anıl Çıracı, Hakan Kuş, Batuhan Kara, Caner Cengiz (Karşıyaka), Fatih Karslı, Hamit Kargın (Altındağspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.